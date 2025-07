Ministrul Dragoş Pîslaru: PNRR va fi revizuit puternic, vom face lucruri foarte faine

„PNRR-ul va fi revizuit puternic”, afirmă ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. „Vom face niște lucruri foarte faine”, susține ministrul.

Ministrul Fondurilor Europene precizează, la RFI, că la unele proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență se va renunța, pentru că nu mai au șanse să fie duse la bun sfârșit.

„Vom simplifica major numărul de jaloane și ținte și modul în care sunt scrise”, spune demnitarul.

Dragoș Pîslaru precizează că reprezentanții Comisiei Europene au cerut României să renunțe la proiectele din PNRR care nu mai au șanse să fie duse la bun sfârșit: „Comisia Europeană și corespondența este… te iei cu mâinile de cap când vezi cât de mult ne-au rugat să scoatem proiectele care nu mai pot fi terminate, să facem ajustările, de anul trecut cel puțin au început mesajele să devină un pic mai incisive: haideți să facem chestiile astea, să lucrăm împreună”.

Ministrul precizează că a reușit să relanseze discuțiile cu CE pe tema PNRR: „Când am fost acum la Bruxelles și m-am întâlnit cu Celine Gauer (responsabila CE pentru implementarea PNRR-urilor) și cu echipa sa, am agreat că e o bună bază de plecare, ca să nu pierdem deloc banii europeni și să avem un PNRR revizuit, verde, clean, curat, care să nu-mi mai creeze probleme și acum practic, ce fac este pe partea de împrumuturi, unde nu se știa dacă mai avem spațiu fiscal, dacă ne mai putem permite, să văd ce mai pot recupera din proiectele care cumva fuseseră sugerate că mai bine le lași în pace pentru că-ți creează și riscuri și nici nu ai oricum capacitate de împrumut. Și acum avem aceste discuții și este firesc și am discutat cu CE să nu ne pună în fața unui fapt împlinit. Comisia de fapt nu mai vroia să mai discute cu noi, a spus de un an de zile stăm și vă rugăm, vreți să faceți lucruri, uite, avem o versiune și aia e. Și acum am deschis un pic aceste discuții, astfel încât să am două săptămâni să pot să testez ultimele ipoteze, să am noile asumări și analize de la ministere”.

Totodată, ministrul arată că „după ce s-a făcut pomul de Crăciun, în care s-au pus toate și am beculețe de toate felurile, nimeni nu a avut curajul politic – că discutăm iarăși de curaj și asumare – și nici onestitatea să recunoască faptul că proiectele alea nu se mai pot face și că trebuie date jos”.

Întrebat dacă se va renunța la unele proiecte din PNRR, Dragoș Pîslaru a răspuns: „Asta deja știm, pentru că nu ai cum să le termini, este ceva care e obiectiv, deci nu este subiectiv, nu e că eu vreau să le dau jos sau Comisia vrea să le dea jos”.

Ministrul Fondurilor Europene anunță o simplificare masivă a PNRR: „Vom face niște lucruri foarte faine. PNRR-ul României era unul dintre cele mai complicate și cu cele mai multe jaloane și ținte și era groaznic de greu de implementat. Vom simplifica major numărul de jaloane și ținte și modul în care sunt scrise”.

El mai spune că „noul PNRR, că până la urmă va fi revizuit destul de puternic, va arăta mult mai clar, simplu și să știm cum putem să-l finalizăm”.

