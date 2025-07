Ministrul Economiei, USR-istul Radu Miruță, face PARADĂ cu un caz despre care nu are habar! Povestea clădirii din Șoseaua Olteniței

De la depunerea jurământului de credință, ministrul Economiei se află într-o permanentă campanie de PR! Tot ce găsește prin minister sau prin companiile controlate de acesta capătă forma unei dezvăluiri de presă! De două zile, ministrul Miruță bate toba prin oraș cu un caz despre care nu știe nimic, atunci când e confruntat cu întrebări.

Radu Miruță, ministrul Economiei, a dezvăluit luni, pe Facebook, că a descoperit o clădire de 1.500 mp pe care Ministerul o deține în București și în care mai multe firme funcționează de 18 ani fără a plăti vreun leu chirie instituției pe care o gestionează de 29 de zile.

Ministrul a precizat că este vorba despre o clădire cu 54 de birouri de pe Șoseaua Olteniței, unde spațiile sunt închiriate la prețuri cuprinse între 200 euro și 4.800 euro fără TVA. Precizarea a fost făcută, luni seară, la Antena 1.

Anterior prezenței în studioul de televiziune, pentru a arăta lumii descoperirea, ministrul a îmbrăcat haina de jurnalist / investigator, și-a luat un cameraman cu el și a plecat în misiune.

A dat peste un domn „Simion, Simon”, și i-a zis că trebuie să evacueze rapid clădirea. În termen legal și în procedură de urgență, chiriașul care închiriază spațiile, la rândul său, are la dispoziție între 5 și 30 de zile pentru a părăsi locația.

Gândul a încercat să afle mai multe detalii despre contracte și chiriași.

Contactat de redacție, Radu Miruță a precizat că nu există un contract de închiriere între Ministerul Economiei și firmele din respectivul imobil. Mai mult decât atât, Ministerul nu face parte „din acest circuit”.

Întrebat cum au reușit, totuși, firmele să funcționeze acolo, ministrul a precizat că un bărbat al cărui nume nu îl cunoaște exact, „Simion, Simon”, a înființat o asociație care închiria spațiile pentru firme.

„Asociația care era acolo a considerat că are dreptul să facă asta și avea contract între asociație și firmele astea. (…) S-a făcut stăpână peste clădire. A avut în 2004 un contract pe un an de zile, după a prelungit pe încă un an. După nu a mai zis nimeni nimic”, a declarat ministrul.

„E ca atunci când cumperi un bun furat”

În ceea ce privește firmele care închiriau spațiile, Radu Miruță spune că „nu le știu pe toate”.

„Nu e nicăieri în contract cu noi asta. Contractul este între asociație și firmele astea. Ministerul nu este în circuitul acesta 1-1”, a explicat acesta.

Întrebat dacă asociația respectivă trebuia să dețină un document din partea Ministerului Economiei pentru a putea închiria, Radu Miruță a precizat că un astfel de document ar fi trebuit să existe, însă asociația nu îl avea.

Ministrul Economiei a mai adăugat că aceste contracte sunt considerate ilegale și încetează de drept.

„E ca atunci când cumperi un bun furat și vine poliția și recuperează bunul și rămâi cu buza umflată”, a precizat acesta.

Așadar, ministrul Economiei, USR-istul Radu Miruță, nu știe mai nimic despre subiectul pe care-l rostogolește de două zile! Nu știe exact cine a închiriat, cui, cine e de vină și care e, de fapt, ilegalitatea comisă. Dar e preocupat să filmeze, să posteze și să desfășoare campanii de Facebook, pentru propria lui imagine.

Video: facebook.com/miruta.ro

