Mirabela Grădinaru, mesaj de Ziua Mondială a Sănătății Mintale: „A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune, este un act de curaj”

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a transmis un mesaj de Ziua Mondială a Sănătății Mintale, în care a vorbit despre importanța sprijinului emoțional, a empatiei și a curajului de a cere ajutor în perioadele dificile.

Mirabela Grădinaru a atras atenția asupra problemelor care pot rămâne ascunse în spatele aparențelor și a îndemnat oamenii să fie mai atenți la cei din jur, să asculte fără să judece și să ofere sprijin celor care se confruntă cu dificultăți emoționale.

„Uneori, în spatele unui zâmbet se află o îngrijorare. În spatele unui copil tăcut poate fi o teamă. În spatele unui om care pare puternic se poate ascunde o luptă despre care nimeni nu știe”, a transmis partenera președintelui.

Mirabela Grădinaru: „A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune”

În mesajul său, Mirabela Grădinaru a subliniat că persoanele care trec prin perioade dificile nu ar trebui să se simtă rușinate să vorbească despre problemele lor și să ceară ajutor.

„Nimeni nu ar trebui să se simtă rușinat pentru că trece printr-o perioadă dificilă. A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune, este un act de curaj și de grijă față de propria viață”, a afirmat aceasta.

Totodată, partenera lui Nicușor Dan a vorbit despre importanța sprijinului acordat copiilor și adolescenților, care au nevoie să se simtă în siguranță atunci când își exprimă emoțiile și temerile.

„Ei au nevoie să știe că emoțiile lor contează, că pot vorbi despre ceea ce îi doare și că nu trebuie să treacă singuri prin momentele dificile”, a transmis Mirabela Grădinaru.

În mesajul său, Mirabela Grădinaru a inclus și un apel la mai multă empatie în relațiile dintre oameni, prin gesturi simple, precum disponibilitatea de a asculta și de a întreba sincer o persoană cum se simte.

„De aceea este important să fim mai atenți unii la ceilalți, să ascultăm fără să judecăm, să întrebăm: «Cum ești?» și să fim pregătiți să ascultăm cu adevărat răspunsul”, a precizat aceasta.

La final, Mirabela Grădinaru a îndemnat la construirea unei societăți în care sănătatea mintală să fie tratată cu înțelegere, nu prin stigmatizare.

„Să avem grijă de noi, să avem grijă unii de alții și, mai ales, să nu uităm că uneori un simplu «Sunt aici pentru tine» poate însemna enorm”, a transmis partenera președintelui Nicușor Dan.

„Pentru că sănătatea mintală contează pentru fiecare dintre noi”, a conchis aceasta.