Mirabela Grădinaru, discurs la Summitul Melaniei Trump de la Washington:„Aștept cu nerăbdare să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă"

16:49

UPDATE. Mirabela Grădinaru: Aștept cu nerăbdare să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă

În primul rând, doresc să-mi exprim recunoștința față de amabila noastră gazdă, Prima Doamnă a Statelor Unite, doamna Melania Trump. Consider că această inițiativă este una extrem de valoroasă, care generează impuls, vizibilitate și dinamismul atât de necesar în acest domeniu. În același timp, este esențial să adoptăm o abordare integrată, care să asigure o legătură mai strânsă între educație și inovare și tehnologie.

Aștept cu nerăbdare să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă Melania Trump și cu toți cei prezenți la această masă, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta inițiative concrete și a obține rezultate tangibile în promovarea educației digitale pentru copiii din întreaga lume. Nu vă voi reține prea mult astăzi, întrucât mâine vom împărtăși opiniile noastre mai detaliate.

Înainte de a încheia, aș dori să vi-i prezint pe cei doi experți români pe care i-am adus cu mine. Andrada Morar este vicepreședinta UiPath pentru gestionarea experienței clienților și a partenerilor globali (…). UiPath este prima companie „unicorn” din România. Și Robert Beza este directorul executiv al Edge Institute România, un think tank foarte activ dedicat accelerării transformării digitale a țării noastre. Robert și echipa sa reunesc experți din mediul de afaceri, din domeniul tehnologiei și din mediul academic pentru a propune politici publice și strategii menite să stimuleze competitivitatea economică și digitală a României printr-o abordare adecvată, în special în ceea ce privește educația. Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare discuțiile interesante de astăzi.

Vă mulțumesc foarte mult, doamnă.

16:36

UPDATE. Discursul Mirabelei Grădinaru de la Summitul Melaniei Trump

16:29

UPDATE. Prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska: „Vreau să-i mulțumesc Primei Doamne Melania Trump pentru această inițiativă.“

„Sunt onorată să mă alătur coaliției „Fostering the Future Together” și, desigur, doresc să-i mulțumesc primei doamne, Melania Trump, pentru această inițiativă importantă. În prezent, lumea devine din ce în ce mai instabilă și, în aceste condiții, fiecare țară caută răspunsul la întrebarea: cum să-și mențină reziliența în timp ce continuă să se dezvolte.

Iar Ucraina are deja acest răspuns. Nu ar fi o exagerare să spunem că, pe lângă reziliența poporului nostru, tocmai sistemele digitale sunt cele care ajută Ucraina să rămână un stat funcțional chiar și în timpul unui război.“, a spus Prima Doamnă a Ucrainei.

16:24

UPDATE. Bun venit, Albania, Aruba, Bosnia şi Herţegovina (...) Bună, Polonia, România, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Ucraina, UAE….”, a spus prima doamnă a SUA, Melania Trump, la începutul discursului.

Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, ține un discurs în cadrul summitului de două zile al Coaliției Globale „Fostering the Future Together”, care se desfășoară la Departamentul de Stat al SUA.

Conform unui comunicat al Casei Albe, acest summit marchează prima ocazie din istorie în care o primă doamnă a Statelor Unite găzduiește reprezentanți din 45 de țări la reședința prezidențială într-o singură zi.

„Fostering the Future Together („Pregătind viitorul împreună” n.r.) este o coaliție globală de țări care și-au unit forțele pentru a le oferi copiilor mai multe șanse prin educație și tehnologie”, a declarat Casa Albă.

Melania Trump a anunțat summit-ul  în luna septembrie a anului trecut, în marja celei de-a 80-a Adunări Generale a Națiunilor Unite. Regina Rania a Iordaniei și Olena Zelenska, Prima Doamnă a Ucrainei, au fost prezente atunci la recepția din New York, și este de așteptat să participe și la acest eveniment.

Mirabela Grădinaru, partenara președintelui Nicușor Dan, va participa și ea, alături de reprezentanți ai 45 de țări, la summitul găzduit de Prima Doamnă a SUA.

De asemenea, Palatul Elysée a anunțat, marți că și prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, va participa miercuri la o reuniune organizată de prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, la Casa Albă, pe tema „bunăstării copiilor în era digitală”.

Soția lui Emmanuel Macron, care pleacă marți spre Washington, „va face parte dintre personalitățile care vor lua cuvântul în cadrul acestei reuniuni”, a declarat președinția franceză pentru AFP.

