În primul rând, doresc să-mi exprim recunoștința față de amabila noastră gazdă, Prima Doamnă a Statelor Unite, doamna Melania Trump. Consider că această inițiativă este una extrem de valoroasă, care generează impuls, vizibilitate și dinamismul atât de necesar în acest domeniu. În același timp, este esențial să adoptăm o abordare integrată, care să asigure o legătură mai strânsă între educație și inovare și tehnologie.

Aștept cu nerăbdare să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă Melania Trump și cu toți cei prezenți la această masă, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta inițiative concrete și a obține rezultate tangibile în promovarea educației digitale pentru copiii din întreaga lume. Nu vă voi reține prea mult astăzi, întrucât mâine vom împărtăși opiniile noastre mai detaliate.

Înainte de a încheia, aș dori să vi-i prezint pe cei doi experți români pe care i-am adus cu mine. Andrada Morar este vicepreședinta UiPath pentru gestionarea experienței clienților și a partenerilor globali (…). UiPath este prima companie „unicorn” din România. Și Robert Beza este directorul executiv al Edge Institute România, un think tank foarte activ dedicat accelerării transformării digitale a țării noastre. Robert și echipa sa reunesc experți din mediul de afaceri, din domeniul tehnologiei și din mediul academic pentru a propune politici publice și strategii menite să stimuleze competitivitatea economică și digitală a României printr-o abordare adecvată, în special în ceea ce privește educația. Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare discuțiile interesante de astăzi.

Vă mulțumesc foarte mult, doamnă.