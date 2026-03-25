Ce a făcut Nicușor Dan, imediat după discursul Mirabelei Grădinaru, la summitul Melaniei Trump. Dezvăluirea a fost făcută chiar de partenera președintelui

Ce a făcut Nicușor Dan, imediat după discursul Mirabelei Grădinaru, la summitul Melaniei Trump. Dezvăluirea a fost făcută chiar de partenera președintelui
Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, a dezvăluit – miercuri seară – ce a făcut președintele imediat după discursul său la summitul Melaniei Trump din Statele Unite.

„M-a felicitat printr-un mesaj, nu m-a sunat, le-am zis să nu mă sune (el și copiii – n.r.). Am colaborat foarte bine cu Administrația Prezidențială. Sunt atentă tot timpul să nu-l afectez pe președinte”, a spus Mirabela Grădinaru, într-un interviu la Antena 3.

Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan

Mirabela Grdinaru a participat la Summitul organizat de Melania Trump

Mirabela Grdinaru participă la Summitul organizat de Melania Trump, care se desfășoară – zilele acestea- la Washington D.C. Prima Doamnă a Statelor Unite a deschis evenimentul cu un discurs în care le-a mulțumit celor 45 de țări participante.

Apoi, reprezentanți din fiecare stat a spus câteva cuvinte. Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a luat cuvântul după primele doamne din Bosnia și Herțegovina, Burundi, Serbia și Ucraina.

Ea a spus, printre altele, că inițiativa Melaniei Trump este „una extrem de valoroasă” și abia așteaptă să lucreze îndeaproape cu Prima Doamnă a Statelor Unite.

Ulterior, Administrația Prezidențială a publicat primele imagini oficiale cu Mirabela Grădinaru de la summitul Primei Doamne a SUA, Melania Trump, desfășurat în perioada 24-25 martie, la Washington.

Mirabela Grădinaru a fost surprinsă într-o serie de ipostaze la summitul „Pregătind viitorul împreună”, de la Washington, iar fotografiile au apărut și pe site-ul oficial al Administrației Prezidențiale.

Potrivit unui comunicat al Casei Albe, acest summit marchează prima ocazie din istorie în care o primă doamnă a Statelor Unite găzduiește reprezentanți din 45 de țări la reședința prezidențială într-o singură zi.

„Fostering the Future Together („Pregătind viitorul împreună” – n.r.) este o coaliție globală de țări care și-au unit forțele pentru a le oferi copiilor mai multe șanse prin educație și tehnologie”, a declarat Casa Albă.

Melania Trump a anunțat acest summit în septembrie 2025, în marja celei de-a 80-a Adunări Generale a Națiunilor Unite. Regina Rania a Iordaniei și Olena Zelenska, Prima Doamnă a Ucrainei, au fost prezente atunci la recepția din New York, și este de așteptat să participe și la acest eveniment.

