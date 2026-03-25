Mirabela Grădinaru s-a întâlnit cu soția președintelui polonez, Karol Nawrocki, la Casa Albă

Administrația Prezidențială a publicat o imagine cu partenera lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, în timp ce discută cu Marta Nawrocka, soția președintelui Poloniei. Amintim că în timpul campaniei prezidențiale din Polonia, Nicușor Dan l-a susținut pe adversarul lui Nawrocki pe străzile Cracoviei.

Mirabela Grădinaru a avut o scurtă întâlnire cu Marta Nawrocka la Casa Albă, în timpul celei de-a doua zi a summitului „Pregătind viitorul împreună”, organizat de Melania Trump. Interacțiunea dintre partenera lui Nicușor și Prima Doamnă a Poloniei a avut loc la Casa Albă, unde s-a desfășurat și masa rotunda din cadrul evenimentului.

„Mirabela Grădinaru și Marta Nawrocka s-au reîntâlnit la Washington, unde unul dintre principalele subiecte de discuție a fost educația copiilor, o preocupare importantă pentru cele două doamne în era inteligenței artificiale”, a transmis Adminsitrația prezidențială.

Tot miercuri, Mirabela Grădinaru a avut ocazia să se întâlnească și cu Briggite Macron, dar și cu Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska. Partenera lui Nicușor s-a fotografiat alături de cele două soții de președinți, iar imaginea a fost publicată pe site-ul Administrației Prezidențiale.

„Mirabela Grădinaru, alături de Brigitte Macron și de Olena Zelenska, la Summitul „Pregătind viitorul împreună”, organizat la Casa Albă, la inițiativa Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump”, a transmis Administrația Prezidențială.