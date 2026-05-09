Diana Șoșoacă a fost la Ambasada Rusiei de Ziua Victoriei, apoi a rupt în două drapelul Europei. Imagini de la ambele acțiuni ale președintei SOS

Diana Iovanovici Șoșoacă, președinta S.O.S. România, a fost prezentă la recepția organizată de Ambasada Rusiei la București cu ocazia zilei de 9 mai, zi în care Rusia comemorează 81 de ani de la „Ziua Victoriei”. Recepția diplomatică a avut loc cu două zile înainte de parada de la Moscova. Apoi, a mers la o mănăstire și s-a filmat în timp ce rupea drapelul Europei. Imaginile pot fi privite mai sus.

La recepția diplomatică au luat parte „reprezentanți ai corpului diplomatic străin, ai Parlamentului României, ai mediului de afaceri român și rus, ai mass-mediei, organizațiilor neguvernamentale, clerului, oameni de știință și cultură, precum și compatrioți”, transmite Ambasada Rusiei în România, azi, 9 mai.

În urmă cu o zi, Diana Iovanovici Șoșoacă a încărcat pe contul oficial de social media o postare cu un comunicat și o fotografie în care apare la braț alături de Vladimir Lipaev, ambasadorul Rusiei în România, și Ri Sang Rim, ambasadorul Coreei de Nord.

„Am participat la recepția de 9 mai, Ziua Victoriei, de la Ambasada Rusiei pentru a arăta că țara noastră nu este o colonie, ci un stat care are curajul să dialogheze de la egal la egal. Faptul că am discutat direct cu ambasadorii Rusiei și Coreei de Nord sunt acte de demnitate națională și diplomatie. I-am cerut Excelenței sale, Dl. Ambasador Lipaev, un mesaj pentru români, pentru că noi vrem pace și respect, nu război și slugărnicie! România trebuie să discute cu toate statele pentru a-și proteja viitorul!”, a declarat președinta S.O.S. România, potrivit postării de pe Facebook.

S-a filmat în timp ce rupe în două drapelul Europei

După vizita la Ambasada Rusiei la București, președinta S.O.S. România a mers la Mănăstirea Plăviceni. Acolo, a rupt în două steagul Europei. În dreptul postării de pe Facebook, președinta S.O.S. România a notat: „9 mai 2026 – Mănăstirea Plăviceni. Împărțirea sferelor de influență și a polilor de putere”. În timp ce rupea steagul, Diana Iovanovici Șoșoacă spunea că vrea „partea ei din Europa”, apoi a urat românilor „La mulți ani!”.

„E ziua Europei, e și ziua Independenței românilor. Eu îmi vreau partea mea din Europa! Păi da, eu vreau partea mea din Europa! Haideți toată lumea, toată lumea! Vrem partea din Europa! Pui! Eu am luat România mea! Ia tu partea ta și îmi iau și eu partea mea! La mulți ani, români!”, a transmis Șoșoacă în timp ce rupea o parte din drapel.

Sursă foto: Facebook Ambasada Rusiei în România; Facebook Diana Iovanovici Șoșoacă