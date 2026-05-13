Miruță anunță că a „salvat” Uzina Sadu: „Este unul dintre proiectele din SAFE cu producție 100% în România” / „Asta înseamnă să îți pese!”

Bianca Dogaru
După valul de controverse legate de UM Sadu, Miruță declară acum că a „salvat” uzina. Ministrul anunță că fabrica a fost inclusă în programul SAFE și că va putea produce muniție strategică pe teritoriul național.

Ministrul Apararii Nationale, Radu Miruta. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

„Uzina Mecanică Sadu este de astăzi oficial între fabricile vechi de armament din România care vor fi salvate și aduse la viață prin SAFE”, a transmis acesta pe Facebook

Miruță: „A durat, dar a meritat efortul”

Ministrul a subliniat ce beneficii va aduce această investiție:

„Înseamnă fabrică locală retehnologizată, înseamnă locuri de muncă noi, înseamnă garanții de securitate suplimentare pentru România prin capacitatea de a produce muniție strategică pe teritoriul național.”

Miruță a amintit că s-a implicat și în „salvarea” altor unități strategice din țară.
„Asta înseamnă să îți pese! Și da, cum mi-a păsat de Brașov-cu fabrica de pulberi, cu IAR, de Mangalia-cu șantierul naval, de Cugir-cu fabrica de arme, de Mediaș-cu mașina de luptă, de Petrești-cu noile camioane, de București-cu Piranha, astăzi a venit și decizia finală pentru Gorj.”

Scandalul numirii lui Viorel Salvador Caragea la UM Sadu

Miruță a fost criticat pentru numirea lui Salvador Caragea ca administrator special la Sadu. Caragea, fost șef al Poliției Gorj, a fost suspectat de procurori că ar fi avertizat un infractor despre un flagrant organizat de poliția din București, fapt care a dus la eșecul operațiunii.

Ministrul și-a apărat numirea controversată și a susținut că e nevoie de un om dur la șefia uzinei pentru a afla ce se întâmplă cu adevărat acolo.

Uzina Mecanică Sadu este una dintre fabricile de armament strategice ale României, dar a trecut prin perioade luni de blocaj financiar. Și ministrul Economiei, Irineu Darău, a susținut numirea lui Caragea și a motivat că acesta ar fi ajutat în trecut la prinderea unor hoți de armament din uzină.

Programele de înzestrare pentru MAI, dezbătute în Parlament

Astăzi s-au dezbătut în Parlament programele de înzestrare pentru Ministerul Afacerilor de Interne, unde sunt incluse atât arma de asalt (care va fi folosită şi de Ministerul Apărării), cât şi programe de drone, şalupe şi elicoptere. În privința armelor de asalt și muniție a fost aleasă compania americană Sig Sauer, care va colabora cu fabrica de arme Cugir şi cu Uzina Mecanică SADU.

