Moment stânjenitor la Palatul Victoria. Ilie Bolojan le-a făcut semn jurnaliștilor să nu mai pună întrebări la evenimentul cu șeful OCDE

Un moment controversat a avut loc la Palatul Victoria, la finalul declarațiilor susținute de premierul Ilie Bolojan și de secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, la lansarea Studiului Economic al organizației pentru România. După declarații, Mathias Cormann le-a spus jurnaliștilor că pot adresa întrebări. În sală a fost pusă o primă întrebare, la care oficialul OCDE a început să răspundă. În timp ce acesta vorbea, premierul Ilie Bolojan le-a făcut semn reporterilor să nu mai continue cu alte întrebări, gest care nu se poate observa pe feed-ul oficial al Guvernului.

Imediat după răspunsul lui Cormann, premierul a închis evenimentul, iar conferința s-a terminat fără ca presa să mai poată adresa alte întrebări.

Fuga de întrebări devine „normalul” de la Palatul Victoria

În ultimele luni, Bolojan a limitat de fiecare dată sesiunile de întrebări sau a evitat dialogul cu jurnaliștii în spații publice. De exemplu, la o conferință de presă legată de buget, premierul a încheiat brusc discuția, deși reporterii mai aveau întrebări, spunând doar „Vă mulțumim pentru participare” și apoi părăsind sala.

Momentul nu este singular. De când a ajuns la Palatul Victoria, Bolojan a limitat frecvent dialogul direct cu presa. În mai multe situații, conferințele de presă au avut un număr foarte mic de întrebări sau s-au încheiat rapid, Guvernul invocând „lipsa de timp”.

Cel mai recent episod cel puțin scandalos, a fost joi, atunci când premierul Bolojan l-a primit pe Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. În timp ce reprezentanții ucraineni ai mass-media au fost primiți în curtea guvernului, jurnaliștii români au fost nevoiți să filmeze peste gard. Reporterii ucraineni din cadrul delegației nu au cerut să rămână obligatoriu în curtea Guvernului.

Au existat și episoade tensionate. În noiembrie 2025, un angajat al Guvernului a blocat și a împins jurnaliști care încercau să ajungă la premier pe holurile Parlamentului pentru a-i pune întrebări, incident surprins de camerele de filmat.

Premierul a spus în trecut că preferă declarații organizate și evită întrebările adresate „pe holuri”, despre care afirmă că pot crea „o senzație de dezordine”.

