Prima pagină » Știri politice » Momente comice cu Nicușor Dan la Iași. A primit onorul în timp ce era blocat de propria mașină și s-a ridicat pe vârfuri să vadă ce se întâmplă. Delia Dinu, de la protocol, i-a explicat în repetate rânduri ce are de făcut

24 ian. 2026, 17:56, Știri politice

Deși a excelat la matematică de-a lungul studiilor, protocolul prezidențial îi dă mari bătăi de cap președintelui Nicușor Dan. După ce astăzi la Focșani s-a încurcat și a defilat pe lângă covorul roșu, Dan a fost surprins la Iași într-un moment rar pentru un șef de stat. Șefa de protocol de la Cotroceni, Delia Dinu, îi explică, pas cu pas, ce trebuie să facă și pe unde să meargă.

Înainte de a participa la manifestările organizate în centrul Iaşiului de Ziua Unirii, presedintele a fost surprins cum primește indicații de la șefa de protocol de la Cotroceni. Imaginile arată cum Delia Dinu îi arăta cu mâna direcția și locul în care ar trebui să se poziționeze. Chiar si așa, Nicușor Dan a fost din nou protagonistul unei situații comice. Presedintele a fost blocat de propria mașină și s-a încurcat în protocol.

În momentul în care a coborât din maşină, a început onorul gărzii militare. Cu o statură modestă, Nicușor Dan s-a ridicat de mai multe ori pe vârfuri, încercând să înțeleagă ce se întâmplă. Șeful statului a primit onorul gărzii de onoare, practic, de după vehiculul oficial.

În tot acest timp, consilierul prezidențial încerca să-i atragă insistent atenția pe unde trebuie să meargă.

