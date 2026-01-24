Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan, o nouă gafă de Ziua Unirii. A mers pe lângă covorul roșu la ceremonia oficială

Moment stânjenitor pentru președintele Nicușor Dan. După ce a fost huiduit în timpul discursului său de la Focșani, cu ocazia ceremoniilor de Ziua Unirii Principatelor Române, președintele a uitat că trebuie să meargă pe covorul roșu și a defilat pe lângă el.

Președintele României, Nicușor Dan, a ținut un scurt discurs la Focșani, în cadrul ceremoniilor dedicate Zilei Unirii Principatelor. Pe durata discursului, un grup din mulțime l-a huiduit pe președinte. Nicușor Dan li s-a adresat și acestora. El le-a transmis că a protesta este un drept câștigat, însă un drept care atrage și responsabilități.

Afectat de huiduieli, șeful statului a mers pe lângă covorul roșu la ceremonia oficială, apoi s-a prins în Hora Unirii.

Nenumăratele gafe făcute de președintele României

La finalul lunii septembrie, Nicușor Dan s-a pierdut complet în timp și spațiu la Timișoara, chiar în timp ce trecea în revistă Garda de Onoare. Dan a fost întâmpinat de Garda de Onoare, care l-a salutat, apoi șeful statului a vrut să plece, cu toate că urma intonarea imnului național. S-a învârtit în loc speriat și nedumerit, până când un ofițer a venit să-l ajute și să-i arate ce are de făcut. Mai multe detalii AICI.

Prezent la parada de 1 decembrie, președintele trebuia să salute militar soldatul, însă Dan s-a întins să dea mâna cu el. Militarul și-a dat seama de greșeala făcută de Nicușor, dar a mers după inițiativa președintelui. Tocmai după, președintele și-a dat seama de gafă. Detalii AICI.

Aflat în vizită la Palatul Elysee pentru a discuta cu Emmanuel Macron, Nicușor Dan a mai făcut o gafă. Președintele a fost primit de omologul său francez cu Garda de Onoare. După defilarea pe lângă militari, președintele l-a salutat pe Macron…și apoi a rămas confuz – Aici trebuia să fac poza? Nicușor Dan s-a învârtit pe loc lângă Macron, până când președintele francez l-a corectat și l-a îndreptat spre scări pentru a face poza oficială. Vezi AICI.

