Moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Mediului a picat în Parlament

Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului a picat la vot, miercuri, în plenul Camerei Deputaților.

Din totalul de 302 deputați prezenți, doar 87 au votat pentru moțiune, în timp ce împotrivă au votat 200 de deputați, iar 15 s-au abținut.

Parlamentarii AUR au depus, săptămâna trecută, moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, cu titlul „Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”.

Moțiunea simplă a fost dezbătută luni în plenul Camerei Deputaților, în prezența ministrului Mediului.