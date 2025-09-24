Sorin Grindeanu anunță că PSD va înainta pachetul de RELANSARE economică până la sfârșitul acestei săptămâni

Sorin Grindeanu a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că PSD va înainta pachetul de relansare economică până la sfârșitul acestei săptămâni și că nu este de acord cu ideea ca premierul Ilie Bolojan să plece, subliniind că actuala formă de guvernare trebuie să reziste până la alegerile din 2027.

„Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece. Coaliția trebuie să țină până la alegerile din 2027. Bolojan s-a implicat în rezolvarea acestei chestiuni legate de moțiune și trebuie să rămână. Până la sfârșitul săptămânii avem de pus în formă de lege, de pachet care să poată fi asumat, tot ceea ce s-a propus ca măsuri de către PSD. Vom înainta pachetul PSD către Coaliție. Nu sunt de acord cu prezentarea non stop a unei situații apocaliptice. Poate să existe, dacă ai dialog, soluții mai bune. Am spus că la sfârșitul săptămânii că noi vom înainta pachetul de relansare economică și așteptăm de la colegi să vină cu îmbunătățiri,” a spus Grindeanu.