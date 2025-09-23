PSD pune o condiție pentru a nu vota moțiunea împotriva Dianei Buzoianu. Ce trebuie să facă „mâine” ministrul Mediului

La ședința coaliției de marți a ajuns, la un moment dat, și Diana Buzoianu, ministrul Mediului. Surse politice au declarat pentru Gândul că aceasta a mers la ședință pentru a răspunde la o serie de întrebări „destul de tehnice”. Este vorba despre întrebări legate de cele patru hidrocentrale pentru care senatorul PSD Daniel Zamfir și AUR, într-o moțiune simplă, au acuzat-o pe Diana Buzoianu că blochează avizele de mediu.

În cadrul ședinței de coaliție, Diana Buzoianu s-a angajat să semneze „foarte repede” avizul de mediu pentru hidrocentrala Pașcani, urmând ca mai apoi să semneze și pentru celelalte trei, mai spun surse politice.

PSD a cerut ca angajamentul pentru hidrocentrala Pașcani să fie făcut public mâine. În schimb, dacă Diana Buzoianu nu va anunța public acest lucru, PSD a transmis că va vota moțiunea simplă de miercuri pe care AUR a depus-o împotriva ministrului, au mai precizat surse politice.

Astfel, PSD a transmis în ședință că își dorește să vadă un astfel de angajament făcut și în mod public, „nu doar în coaliție”.

„Au fost două decizii ale CSAT care au stabilit că România trebuie să finalizeze cu prioritate cele patru hidrocentrale”

Reamintim că PSD s-a poziționat public împotriva Dianei Buzoianu pe subiectul hidrocentralelor, după ce senatorul Daniel Zamfir a declarat luni că aceasta „nu mai poate continua în funcția de ministru”.

„Astăzi am invitat-o la comisia economică pe ministra mediului, Diana Buzoianu, pentru a ne explica de ce întârzie avizul de mediu pentru finalizarea lucrărilor a patru hidrocentrale. (…) Prin această atitudine, fie din neștiință, fie din rea voință arată ca este rău intenționată și nu mai poate continua în funcția de ministru.

Repet, aceste obiective strategice au fost stabilite în programul de guvernare, au fost două decizii ale CSAT care au stabilit că România trebuie să finalizeze cu prioritate cele patru hidrocentrale realizate în proporție de 75%”, a declarat Daniel Zamfir.

Mai mult, acesta a precizat că, dacă ar fi deputat, ar vota împotriva Dianei Buzoianu la moțiunea de miercuri.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Ședință de coaliție: Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, prelungită / Nicio decizie în privința reformei administrației

USR-ul sare în apărarea Dianei Buzoianu, după ce senatorul Daniel Zamfir s-a pronunțat în favoarea demiterii acesteia: „Un pretext pentru scandal”

Ilie Bolojan a discutat la Bruxelles cu comisarul european pentru Economie despre situația macroeconomică și FISCALĂ a României