Prima pagină » Știri politice » Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu, citită și dezbătută astăzi, în Camera Deputaților. Votul va avea loc miercuri

Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu, citită și dezbătută astăzi, în Camera Deputaților. Votul va avea loc miercuri

Alexandru Tudor
22 sept. 2025, 08:00, Știri politice
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu, citită și dezbătută astăzi, în Camera Deputaților. Votul va avea loc miercuri

Ședința de plen a Camerei Deputaților va începe luni, la ora 16.00, cu citirea și dezbaterea moțiunii pe care AUR a depus-o săptămâna trecută împotriva Dianei Buzoianu, ministrul Mediului. Moțiunea a fost semnată de 61 de deputați AUR și este intitulată „Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute de 1989”.

Textul moțiunii are șase pagini și conține mai multe acuzații la adresa ministrului Mediului. „Securitatea energetică a României este astăzi grav vulnerabilizată”, se arată în document.

În primul semestru al anului 2025, România a înregistrat o creștere cu 54% a importurilor de energie electrică față de aceeași perioadă din 2024, iar balanța comercială de electricitate a devenit negativă, țara noastră devenind net importatoare, cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh.

Aceste date, prezentate pe baza informațiilor operatorului de transport Transelectrica, arată fără echivoc dependența tot mai mare de energia din afara granițelor – o dependență care expune consumatorii și economia la șocuri de preț și risc sistemic”, susțin inițiatorii moțiunii.

„O asemenea abordare ignoră serviciile de sistem”

De asemenea, AUR susține că proiectele strategice au fost blocate administrativ.

La 11 septembrie 2025, doamna Diana-Anda Buzoianu, ministrul Mediului, a afirmat că România ar putea înlocui «cele patru hidrocentrale începute în comunism» cu un parc fotovoltaic cu stocare de opt ori mai ieftin, realizabil chiar în acest an.

O asemenea abordare ignoră serviciile de sistem, duratele de viață, reziliența la condiții meteo și rolul hidro în securitatea energetică – transmite un semnal politic și administrativ clar: descurajarea puterii în funcțiune a hidrocentralelor rămase”, se mai arată în moțiune.

De asemenea, inițiatorii o mai acuză pe Diana Buzoianu că se poziționează de partea unor ONG-uri, „precum Bankwatch – organizație care a obținut oprirea lucrărilor la Răstolița și ne-a atacat în instanța exploatarea gazelor din Marea Neagră – în loc să fie de partea statului român și a cetățenilor săi”.

Votul asupra moțiunii simple urmează să aibă loc miercuri.

Textul integral al moțiunii poate fi citit AICI.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Cine este noul prefect al capitalei desemnat de USR. Andrei Nistor „reflectă viziunea USR privind reorganizarea administrativ-teritorială a României”

SONDAJ CURS. După 3 luni de mandat, Nicușor Dan e prăbușit în ÎNCREDERE. Georgescu și Simion conduc TOPUL. AUR, pe primul loc, dar cu mai puține procente decât în sondajul AVANGARDE

După Nicușor Dan, Elena Lasconi l-a reevaluat și pe Ilie Bolojan. Primarul din Câmpulung se declară dezamagită și anunță că nu l-ar mai desemna premier: “A lovit în oameni”

Citește și

EXCLUSIV Un sfert din tinerii României sunt șomeri. Ce soluție are Roxana Mînzatu, eurodeputat: „Ceea ce se învață în școli nu se potrivește mereu cu cerințele pieței muncii”
09:00
Un sfert din tinerii României sunt șomeri. Ce soluție are Roxana Mînzatu, eurodeputat: „Ceea ce se învață în școli nu se potrivește mereu cu cerințele pieței muncii”
POLITICĂ Se dau bani persoanelor cu dizabilități. Fiecare copil sau adult poate primi aproape 40.000 lei
08:19
Se dau bani persoanelor cu dizabilități. Fiecare copil sau adult poate primi aproape 40.000 lei
DEZVĂLUIRI Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma s-a triplat și se transferă prin criptomonede
08:00
Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma s-a triplat și se transferă prin criptomonede
ANALIZĂ EXCLUSIV Ce s-ar întâmpla dacă România ar ataca drone rusești pe cerul Ucrainei, așa cum propune Zelenski. Un comandor (r) avertizează: „Rusia se va grăbi să o vadă ca pe un război cu România”
07:00
Ce s-ar întâmpla dacă România ar ataca drone rusești pe cerul Ucrainei, așa cum propune Zelenski. Un comandor (r) avertizează: „Rusia se va grăbi să o vadă ca pe un război cu România”
POLITICĂ Ce spune Elena Lasconi despre o eventuală SUSPENDARE a lui Nicușor Dan: „Nemulțumirea oamenilor o să se transforme în ceva rău”
20:47
Ce spune Elena Lasconi despre o eventuală SUSPENDARE a lui Nicușor Dan: „Nemulțumirea oamenilor o să se transforme în ceva rău”
Elena Lasconi dezvăluie cine conduce România cu Nicușor Dan președinte: „SISTEMUL este puternic și s-a folosit de frica care a cuprins întreaga țară”
20:18
Elena Lasconi dezvăluie cine conduce România cu Nicușor Dan președinte: „SISTEMUL este puternic și s-a folosit de frica care a cuprins întreaga țară”
Mediafax
Alertă în școlile din București. Un email anonim anunță masacrarea mai multor elevi: „Luni dimineața, voi intra în școală cu două pistoale Beretta” / Precizările Poliției Capitalei
Digi24
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de 4.500 de lei net
Mediafax
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau numele și data mea de naștere
Cancan.ro
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista arată diferit!
observatornews.ro
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Adolescenta cu chip de înger, rănită grav în accidentul din Suceava, a MURIT la doar 15 ani. Sora ei se luptă în continuare între viață și moarte
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Savantul sovietic care a testat nemurirea
Capital.ro
Nimeni nu se aștepta în România. Călin Georgescu a reușit să se impună. Călin Hentea: Propagandă bine ascunsă
Evz.ro
Comedia care a dat peste cap box-office-ul românesc și a umplut sălile de tineri
A1
Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”, iar inelul a furat toate privirile. Cum arată
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
David Pușcaș are de gând să lupte cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, pentru dreptul la casă? „O să spun prin tot ce am trecut, prin câte nedreptăți.”
RadioImpuls
Călin Donca face DEZVĂLUIREA momentului: "Ai mințit o țară întreagă". Scoate la iveală adevărul pe care toți îl bănuiau, dar nimeni nu-l putea dovedi. Ce s-a aflat din mesajul afaceristului răstoarnă TOT ce știam despre Dorian Popa 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
O nouă provocare rusească deasupra Mării Baltice
SPORT Rapid a PIERDUT cu Hermannstadt, după ce a condus pe tabelă. Costel Gâlcă: „Nu am urlat niciodată în viața mea atât”
08:51
Rapid a PIERDUT cu Hermannstadt, după ce a condus pe tabelă. Costel Gâlcă: „Nu am urlat niciodată în viața mea atât”
INFRASTRUCTURĂ Problema traficului din BUCUREȘTI, fără rezolvare în 2025. România are o capitală înghesuită, cu infrastructură insuficientă
08:43
Problema traficului din BUCUREȘTI, fără rezolvare în 2025. România are o capitală înghesuită, cu infrastructură insuficientă
EXTERNE BRAZILIA se confruntă cu proteste masive împotriva unei legi privind imunitatea parlamentară/ Lula da Silva sprijină manifestațiile
08:40
BRAZILIA se confruntă cu proteste masive împotriva unei legi privind imunitatea parlamentară/ Lula da Silva sprijină manifestațiile
EXTERNE Kim Jong-Un este favorabil reluării dialogului cu Statele Unite/ Coreea de Nord respinge planul DENUCLEARIZĂRII promovat de Trump
08:18
Kim Jong-Un este favorabil reluării dialogului cu Statele Unite/ Coreea de Nord respinge planul DENUCLEARIZĂRII promovat de Trump
ACTUALITATE Alertă în școlile din București: mail anonim anunță un MASACRU cu arme de foc în unitățile de învățământ: „Toți meritați să suferiți”
08:18
Alertă în școlile din București: mail anonim anunță un MASACRU cu arme de foc în unitățile de învățământ: „Toți meritați să suferiți”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 717. Netanyahu anunță că Israelul vrea extinderea colonizării în Cisiordania
08:04
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 717. Netanyahu anunță că Israelul vrea extinderea colonizării în Cisiordania