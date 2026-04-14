Prima pagină » Știri politice » Nava-școală Mircea pleacă într-o nouă misiune. Zeci de cadeți români și străini vor pleca în voiaj să învețe arta marinăriei

Nava-școală Mircea pleacă într-o nouă misiune. Zeci de cadeți români și străini vor pleca în voiaj să învețe arta marinăriei

Una dintre cele mai cunoscute nave ale României se pregătește din nou de drum lung. Nava-școală Mircea ridică ancora joi, 16 aprilie, din portul militar Constanța și pornește într-un marș internațional de instrucție care va dura cinci luni. La bord se află un echipaj de 188 de persoane. Printre ei, 75 de cadeți din anul al II-lea de la Academia Navală Mircea cel Bătrân, dar și 19 studenți străini veniți din zece țări partenere, de la Franța și Marea Britanie până la Turcia și Norvegia. Pe parcursul voiajului, aceștia vor lucra cot la cot cu viitorii ofițeri români.

Ceremonia de plecare are loc joi, de la ora 10:00, în portul militar din Constanța. Nava va reveni acasă în luna septembrie, după mai bine de 150 de zile petrecute pe mare.

Un drum cu tradiție peste Atlantic

Marșul din acest an are o încărcătură specială. Este a patra traversare transatlantică a navei, după cele din 1976, 2004 și 2009. Destinația principală: Statele Unite ale Americii, unde echipajul va participa la evenimentele dedicate celor 250 de ani de independență.

Pe lângă antrenamentele pe mare, velierul va face escale în 15 porturi din mai multe țări, inclusiv Spania, Portugalia, Canada, Grecia sau Turcia. În total, ruta va însuma aproximativ 14.000 de mile marine.

„Mircea” nu pleacă doar pentru exerciții. Nava are și un rol simbolic important. Este considerată un adevărat ambasador pe mare, iar în acest voiaj își asumă din nou titlurile de „Ambasador Onorific în Serviciul României” și „Ambasador al României sustenabile”.

„Acesta este al patrulea marș transatlantic executat de nava-școală „Mircea” până în Statele Unite ale Americii, după cele din anii 1976, 2004 și 2009. Nava simbol a Forțelor Navale Române va participa la o serie de activități de instruire pe mare și de reprezentare în diferite porturi de escală, incluzând și participarea la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii”, transmite MApN.

Practic, fiecare escală devine o ocazie de promovare a României, fie că vorbim despre tradiție navală, educație sau cooperare internațională.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Recomandarea video

Citește și

