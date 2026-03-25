Prima pagină » Actualitate » Imagini exclusive de la cel mai mare exercițiu naval din regiunea Mării Negre. Peste 2.500 de militari din 13 state participă la Sea Shield 2026

Imagini exclusive de la cel mai mare exercițiu naval din regiunea Mării Negre. Peste 2.500 de militari din 13 state participă la Sea Shield 2026

Imagini exclusive de la cel mai mare exercițiu naval din regiunea Mării Negre. Peste 2.500 de militari din 13 state participă la Sea Shield 2026
Galerie Foto 5

România găzudiește, în perioada 23 martie – 3 aprilie, exercițiul multinațional SEA SHIELD 2026, care reunește peste 2.500 de militari, zeci de nave și echipamente de luptă, într-un antrenament complex desfășurat pe mare, pe fluviu și pe uscat. Obiectivul exercițiului este acela de a crește interoprabilitatea între forțele participante și consolidarea cooperării în cadrul NATO. 

Forțele Navale Române organizează, în această perioadă, exercițiul multinațional SEA SHIELD 2026, considerat cel mai important eveniment de instruire navală din acest an în regiuna Mării Negre. Activitățile se desfășoară timp de două săptămâni, atât în mediul maritim și fluvial, cât și pe uscat și în aer.

Peste 2.500 de militari din 13 state participă la exercițiu

La exercițiu participă peste 2.500 de militari din România și din alte 12 state partenere: Bulgaria, Canada, Franța, Germania, Grecia, Italia, Regatul Țărilor de Jos, Polonia, Portugalia, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia. Forțele implicate utilizează 48 de nave și ambarcațiuni, 64 de vehicule de luptă, 10 aeronave și 10 sisteme autonome fără pilot. România contribuie cu aproximativ 1.500 de militari și 33 de nave maritime și fluviale, inclusiv fregate, nave purtătoare de rachete, dragoare și vedete blindate, dar și cu elicoptere navalizate și sisteme fără pilot.

În paralel, structuri din Forțele Terestre și Aeriene participă la exerciții comune alături de aliați, inclusiv în poligoanele Babadag și Peceneaga, unde au loc trageri cu muniție reală. Exercițiul este structurat în mai multe faze și include scenarii complexe, adaptate contextului actual de securitate, acoperind toate mediile de acțiune: maritim, fluvial, lagunar, subacvatic, terestru și aerian. De asemenea, sunt implicate unități din Brigada Multinațională de Sud-Est și Divizia Multinațională de Sud-Est, alături de contingente aliate.

Coordonat de Comandamentul Componentei Navale „Viceamiral Ioan Georgescu”, SEA SHIELD are ca obiectiv principal creșterea interoperabilității între forțele participante și consolidarea cooperării în cadrul NATO. Potrivit Ministerul Apărării Naționale, exercițiul contribuie la întărirea capacității de reacție și la menținerea unui climat de securitate stabil în regiunea Mării Negre și pe flancul estic al Alianței.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe