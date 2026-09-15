Niculina Stelea (senator AUR): „Votul în unanimitate pentru legea AUR face dreptate seniorilor. Munca de o viață a românilor nu expiră în 45 de zile!”

Senatorul AUR Niculina Stelea a salutat adoptarea în unanimitate de către plenul Senatului a proiectului de lege L391/2026, inițiat alături de senatorul Petrișor Peiu, prin care este eliminat termenul absurd de 45 de zile care îi împiedica pe pensionari să conteste deciziile greșite emise de casele de pensii.

Niculina Stelea a arătat că noua lege elimină o dublă măsură profund inechitabilă, aceea prin care statul își rezerva dreptul de a corecta erorile oricând, în timp ce cetățeanului i se închidea ușa în nas, și pune respectul față de munca seniorilor mai presus de comoditatea birocratică:

„Prezenta modificare legislativă reprezintă mai mult decât o simplă corectură tehnică; este o datorie morală față de părinții și bunicii noștri, o rectificare imperativă a unei nedreptăți strecurate în Legea pensiilor din 2023. Prin acest demers, venim în fața dumneavoastră pentru a repara trei lucruri fundamentale: să punem omul înaintea birocrației. În timp ce statul are dreptul să corecteze erorile oricând, pensionarului i se închidea ușa în față după doar 45 de zile.

Această fractură logică a lăsat mii de oameni singuri în fața unor ghișee reci, cu pensii ciuntite pe nedrept, doar pentru că nu s-au încadrat într-un termen birocratic exiguu. Este profund inuman să sacrifici destinele unor oameni care au muncit o viață doar pentru a ușura munca administrativă a unor funcționari.”

De asemenea, Niculina Stelea a subliniat că dreptul la pensie este un drept de proprietate inalienabil și imprescriptibil, iar statul are obligația legală și morală de a răspunde rapid și transparent solicitărilor cetățenilor, fără a-i purta prin labirinturi administrative:

„Curtea Constituțională a României a statuat clar că pensia este un drept patrimonial, un bun câștigat. Să pui un termen de expirare de 45 de zile pe munca de o viață a unui om este vădit neconstituțional. De aceea, cerem introducerea explicită a caracterului imprescriptibil al drepturilor de pensie. Munca unui om nu expiră niciodată, prin urmare, nici dreptul lui la o pensie corectă nu trebuie să aibă termen de valabilitate. Astfel, putem dărâma zidul dintre stat și cetățean. Ne dorim un stat cu chip uman, o administrație care să își privească cetățenii în ochi și să le răspundă cu respect și celeritate, emițând decizii clar și respectuos motivate în maximum 45 de zile. Seniorii României nu mai au timp de pierdut prin labirinturi birocratice; ei au nevoie de răspunsuri acum.”

În încheiere, senatorul AUR a amintit că pensia reprezintă dreptul legitim al fiecărui cetățean care a contribuit la dezvoltarea țării, mulțumind parlamentarilor pentru susținerea transpartinică acordată proiectului AUR:

„În esență, domnilor colegi, această inițiativă legislativă este despre demnitate și despre o schimbare profundă de mentalitate. Pensia nu este o pomană, nu este o formă de milă creștină sau de asistență socială din partea statului.

Pensia este un drept sfânt, plătit cu sudoare, cu nopți nedormite și cu sănătatea lăsată în fabrici, pe șantiere, în spitale sau la catedră. Părinții noștri au dreptul să ceară recalcularea muncii lor oricând, fără teamă și fără bariere. Vreau să mulțumesc colegilor senatori care au avut noblețea sufletească și deschiderea de a colabora, dincolo de doctrine politice, pentru a aduce puțină dreptate în viața cetățenilor noștri.”