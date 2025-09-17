Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan a aprobat prepoziționarea mai multor aeronave și a unui contingent SUA la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu

Nicușor Dan a aprobat prepoziționarea mai multor aeronave și a unui contingent SUA la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu

Alexandru Tudor
17 sept. 2025, 16:30, Știri politice
Nicușor Dan a aprobat prepoziționarea mai multor aeronave și a unui contingent SUA la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu

Nicușor Dan, președintele României, i-a transmis o scrisoare lui Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, prin care informează Parlamentul că a aprobat prepoziţionarea pe teritoriul României, la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, a unor aeronave de realimentare în aer, a unui contingent al Statelor Unite ale Americii şi mijloace de protecţia forţei, şi a unor aeronave ISR (Intelligence Surveillance and Reconessaince) şi de supraveghere.

Nicușor Dan a mai adăugat că decizia venit la propunerea premierului Ilie Bolojan și după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Solicitarea SUA vine în contextul în care „pe fondul agravării situației de securitate din Orientul Mijlociu, caracterizată de tensiuni acute și implicații de ordin existențial, Statele Unite ale Americii, cu scopul de a-și proteja capabilitățile și interesele, a decis suplimentarea forțelor în regiune”, se arată în scrisoare.

„Sprijinul României se poate dovedi util”

Șeful statului susține că, ținând cont de poziționarea geostrategică a României, SUA a cerut autorităților din țara noastră utilizarea unor facilități militare, precum Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Sprijinul României se poate dovedi util pentru a proteja interesele americane în Orientul Mijlociu și evidențiaă rolul esențial al țării noastre în arhitectura de securitate euroatlantică și relevanța bazelor din regiunea Mării Negre pentru interesele Statelor Unite ale Americii, în contextul politicii externe a noii administrații SUA”, a mai transmis Nicușor Dan.

De asemenea, președintele României a mai precizat că misiunea planificată de SUA nu a fost executată până în prezent, „fiind amânată ca urmare a deciziilor determinate de evoluțiile recente ale situației operaționale”.

FOTO: Profimedia

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Soarta prelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază, decisă săptămâna viitoare. Liderii coaliției nu au ajuns miercuri la un acord

AUR a depus moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu. Inițiatorii acuză că politicile de mediu slăbesc securitatea energetică a României

Dogioiu demontează un „zvon” care nu există: „Zvonul că premierul ar fi demisionat este fake absolut”

Citește și

EXTERNE Ce lideri străini au beneficiat de protocolul plimbării în caleașca regală în Marea Britanie/Ceaușescu a fost primit de regina ELISABETA în 1978
16:35
Ce lideri străini au beneficiat de protocolul plimbării în caleașca regală în Marea Britanie/Ceaușescu a fost primit de regina ELISABETA în 1978
AI AFLAT! Florin Călinescu: „Dacă Nicușor Dan este invitat la Londra, i se dă o trotinetă regală și e primit de ăla mic”
15:26
Florin Călinescu: „Dacă Nicușor Dan este invitat la Londra, i se dă o trotinetă regală și e primit de ăla mic”
VIDEO EXCLUSIV Florin Călinescu: „Trump se plimbă cu caleașca și țara arde. / Noi nu contăm”
15:14
Florin Călinescu: „Trump se plimbă cu caleașca și țara arde. / Noi nu contăm”
SURSE Soarta prelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază, decisă săptămâna viitoare. Liderii coaliției nu au ajuns miercuri la un acord
15:07
Soarta prelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază, decisă săptămâna viitoare. Liderii coaliției nu au ajuns miercuri la un acord
EXTERNE Donald Trump, întâmpinat de regele Charles la WINDSOR
14:40
Donald Trump, întâmpinat de regele Charles la WINDSOR
ACTUALITATE Nicușor Dan, CRITICAT de legendarul jucător de șah Gary Kasparov pentru „legitimarea atacurilor rusești împotriva civililor ucraineni”
14:29
Nicușor Dan, CRITICAT de legendarul jucător de șah Gary Kasparov pentru „legitimarea atacurilor rusești împotriva civililor ucraineni”
Mediafax
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
Digi24
Un important oponent de-ai lui Putin îl acuză pe Nicușor Dan că legitimează atacurile rusești în Ucraina: Își arată frica de dictator
Cancan.ro
Klaus Iohannis, DISTRUS de ANAF: 'Va fi EXECUTAT silit'
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Mediafax
Scandal în Parlament între AUR și USR. Simion: USR s-a transformat într-o „grupare extremistă de stânga” / Dimitriu: Gurul lor, Georgescu, tocmai a fost pus sub acuzare pentru trădare
Click
Președintele ceh Petr Pavel, aventură pe motocicletă în România. Ce a făcut în vacanță: „Am văzut locuri incredibil de frumoase.” FOTO
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
Cancan.ro
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Ce criterii trebuie îndeplinite pentru bursele sociale, în anul școlar 2025-2026! Data până la care se depun documentele
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Capital.ro
Călin Georgescu e nevinovat! Avocata fostului candidat se ia de procurorul general: Un scenariu de Hollywood
Evz.ro
Rizea despre Toto Dumitrescu. A mers la școală în Anglia să se trateze de dependență
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
RadioImpuls
Surpriză uriașă! Cardi B, din nou mămică. Vedeta este însărcinată cu al patrulea copil, primul alături de iubitul ei, Stefon Diggs
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Surpriza din fosile: Ce mâncau crocodilii acum 66 de milioane de ani?
EXTERNE UE suspendă sprijinul acordat Guvernului NETANYAHU și pregătește sancțiuni /„Situația umanitară este intolerabilă”
16:37
UE suspendă sprijinul acordat Guvernului NETANYAHU și pregătește sancțiuni /„Situația umanitară este intolerabilă”
AI AFLAT! Florin Călinescu: „Numai când îl vezi pe Moșteanu, îți vine să dezertezi”
16:28
Florin Călinescu: „Numai când îl vezi pe Moșteanu, îți vine să dezertezi”
VIDEO Florin Călinescu, despre VIZITA lui Nicușor Dan în SUA: „O să-i facă SPP-ul o casă mică, albă și o să fie dus acolo, cu copiii în cârcă”
16:23
Florin Călinescu, despre VIZITA lui Nicușor Dan în SUA: „O să-i facă SPP-ul o casă mică, albă și o să fie dus acolo, cu copiii în cârcă”
AI AFLAT! Florin Călinescu despre relația nefirească dintre Antena 3 și Nicușor Dan: “Vedeți că hârtia a rămas la noi“
16:20
Florin Călinescu despre relația nefirească dintre Antena 3 și Nicușor Dan: “Vedeți că hârtia a rămas la noi“
AI AFLAT! Florin Călinescu, mesaj pentru Alex Florența: „Nu sunt dobitoc, domnule Florența. Lovitura de stat au dat o ei! Cei care acuză lovitura de stat!”
16:10
Florin Călinescu, mesaj pentru Alex Florența: „Nu sunt dobitoc, domnule Florența. Lovitura de stat au dat o ei! Cei care acuză lovitura de stat!”
ULTIMA ORĂ Bombă în dosarul Georgescu – Potra. Jurnalista Sorina Matei dezvăluie gafa uriașă a PG și ÎCCJ
16:04
Bombă în dosarul Georgescu – Potra. Jurnalista Sorina Matei dezvăluie gafa uriașă a PG și ÎCCJ