Nicușor Dan a aprobat prepoziționarea mai multor aeronave și a unui contingent SUA la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu

Nicușor Dan, președintele României, i-a transmis o scrisoare lui Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, prin care informează Parlamentul că a aprobat prepoziţionarea pe teritoriul României, la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, a unor aeronave de realimentare în aer, a unui contingent al Statelor Unite ale Americii şi mijloace de protecţia forţei, şi a unor aeronave ISR (Intelligence Surveillance and Reconessaince) şi de supraveghere.

Nicușor Dan a mai adăugat că decizia venit la propunerea premierului Ilie Bolojan și după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Solicitarea SUA vine în contextul în care „pe fondul agravării situației de securitate din Orientul Mijlociu, caracterizată de tensiuni acute și implicații de ordin existențial, Statele Unite ale Americii, cu scopul de a-și proteja capabilitățile și interesele, a decis suplimentarea forțelor în regiune”, se arată în scrisoare.

„Sprijinul României se poate dovedi util”

Șeful statului susține că, ținând cont de poziționarea geostrategică a României, SUA a cerut autorităților din țara noastră utilizarea unor facilități militare, precum Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

„Sprijinul României se poate dovedi util pentru a proteja interesele americane în Orientul Mijlociu și evidențiaă rolul esențial al țării noastre în arhitectura de securitate euroatlantică și relevanța bazelor din regiunea Mării Negre pentru interesele Statelor Unite ale Americii, în contextul politicii externe a noii administrații SUA”, a mai transmis Nicușor Dan.

De asemenea, președintele României a mai precizat că misiunea planificată de SUA nu a fost executată până în prezent, „fiind amânată ca urmare a deciziilor determinate de evoluțiile recente ale situației operaționale”.

FOTO: Profimedia

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Soarta prelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază, decisă săptămâna viitoare. Liderii coaliției nu au ajuns miercuri la un acord

AUR a depus moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu. Inițiatorii acuză că politicile de mediu slăbesc securitatea energetică a României

Dogioiu demontează un „zvon” care nu există: „Zvonul că premierul ar fi demisionat este fake absolut”