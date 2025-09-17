Soarta prelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază, decisă săptămâna viitoare. Liderii coaliției nu au ajuns miercuri la un acord

După ce în ședința de coaliție de miercuri nu au ajuns la o decizie finală în ceea ce privește prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază, liderii coaliției se vor reuni din nou marțea viitoare pentru a decide. Tot atunci ar urma să se ajungă la un acord și în ceea ce privește reforma administrației publice locale, susțin surse politice.

Discuțiile despre prelungirea plafonării au creat tensiuni în interiorul coaliției. Pe de o parte, premierul Ilie Bolojan vrea eliminarea măsurii, în timp ce PSD își dorește continuarea ei.

Mai mult, Sorin Grindeanu a mers în ședința de miercuri cu un document în care social-democrații susțin că se opun eliminării plafonării și că o astfel de măsură ar duce la creșterea inflației la 13-15% în următoarele luni.

„Având în vedere ponderea cheltuielilor cu alimentele cu marjă plafonată în total coș de consum luat în calcul de INS la rata inflației, se estimează că: o creștere medie de 15% a prețului la alimentele de bază plafonate ar crește inflația cu 3,9 pp adică inflația ar ajunge la 13,8%; o creștere medie de 20% a prețului la alimentele de bază plafonate ar crește inflația cu 5,2 pp adică inflația ar ajunge la 15,1%.

In condițiile creșterii explozive a prețurilor (dramatic la energie, plus 66%) și a măsurilor de austeritate pe venituri (tăieri sau înghețări), eliminarea plafonării la alimentele de bază ar face ca scăderea puterii de cumpărare a românilor cu venituri mici (care au o pondere ridicată în coșul de consum pentru alimente și energie) să ajungă la 30%”, se arată în documentul intrat în posesia Gândul.

Când expiră actuala plafonare

Mai mult, social-democrații iau în calcul să prelungească măsura plafonării în Parlament, „dacă Bolojan continuă să se împotrivească, în ciuda evidențelor”.

Discuțiile au creat tensiuni inclusiv între social-democrați și Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului. Aceasta din urmă a anunțat că decizia neprelungirii plafonării a fost luată în coaliție, la scurt timp după ce Sorin Grindeanu transmitea că la nivelul alianței politice nu s-a discutat despre acest subiect.

Plafonarea prețurilor la alimentele de bază a fost prelungită ultima dată în luna iunie și urmează să expire pe 30 septembrie.

