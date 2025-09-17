Prima pagină » Știri politice » Dogioiu demontează un „zvon” care nu există: „Zvonul că premierul ar fi demisionat este fake absolut”

17 sept. 2025, 12:18, Știri politice
Dogioiu demontează un „zvon” care nu există: „Zvonul că premierul ar fi demisionat este fake absolut”

Un mesaj pe grupul de presă al Guvernului a luat toți jurnaliștii acreditați prin surprindere. Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Executivului, a transmis pe grupul de presă că a primit mai multe întrebări referitoare la „demisia” premierului.  

Surprinderea tuturor a venit din faptul că o astfel de știre nu a existat în presă. E drept că premierul a amenințat de atâtea ori cu demisia în ședințele de coaliție, încât subiectul a devenit unul banal.

„Buna ziua! Am primit deja întrebări, deci răspund și aici ca să fie clar: zvonul ca premierul ar fi demisionat este fake absolut, nici măcar nu a venit vorba de așa ceva în ședința coaliției”, a scris Dogioiu, pe grupul de presă.

A devenit, astfel, un lucru normal să ne întrebăm, la fiecare ședință a liderilor partidelor de la guvernare, dacă premierul și-a mai anunțat demisia. Probabil, din dorința de a elimina orice suspiciune, Ioana Dogioiu a ales să infirme din start un zvon, care nici nu a existat.

Reamintim că liderii coaliției participă miercuri la o nouă ședință în care dezbat mai multe subiecte tensionate. Plafonarea prețurilor la alimentele de bază este unul dintre ele.

Pe de o parte, premierul Ilie Bolojan dorește eliminarea măsurii, în timp ce PSD anunță că va face presiuni pentru ca plafonarea să continue. Mai mult, social-democrații amenință că dacă premierul nu va fi de acord să prelungească măsura prin decizie a Guvernului, parlamentarii PSD o vor face în Parlament.

De asemenea, și reforma administrației publice locale creează tensiuni în coaliție. Dacă Ilie Bolojan își dorește concedierea a 13.000 de bugetari, PSD face opoziție și anunță că nu vrea să trimită oameni acasă, ci să reducă anvelopa cu cheltuielile de personal.

