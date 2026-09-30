Președintele AUR, George Simion, a anunțat miercuri, în ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților, că parlamentarii AUR nu vor vota nicio variantă de Guvern până când Călin Georgescu nu va fi eliberat și nu i se va face dreptate. Fostul candidat la prezidențiale a fost arestat preventiv, marți. Decizia fost dată de magistrații Curții de Apel în cadrul dosarului ce vizează frauda de 1,1 milioane de euro.

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„Vă trece un fior rece, așa, pe șira spinării când auziți de votul românilor și de alegeri democratice. Asta este soluția constituțională care ar trebui adoptată de un individ care conduce România și are o dungă roșie, așa, pe buletin și își permite să traseze linii roșii legate de guvernarea țării. Nu ne intimidează. Am venit astăzi la acest pupitru pentru a da răspunsul din partea noastră și răspunsul este: nu. Nu suntem trădători, nu suntem de vânzare, rămânem loiali poporului român care ne-a trimis aici, în Parlament, ca să îi reprezentăm cu cinste, cu demnitate. La aceste guverne de tip marionetă, ne-ați amenințat, ați trimis private jet-uri după noi, ați pus patronii de televiziune să încerce să ne cumpere, să ne amenințe. Pe bursa neagră a voturilor pentru aceste guverne temporare, un vot a ajuns să se tranzacționeze cu câteva sute de mii de euro. Avem și filmările, le vom prezenta în episoadele următoare. Vedeți, voi v-ați aruncat la câteva zeci de mii, aveți și voi grijă pe viitor cum negociați”, a afirmat George Simion în ședința de învestire a Guvernului Mureșan.

El susține că ar fi fost avertizat că i-ar urma lui Călin Georgescu în Arestul Central.

„Ați otrăvit societatea și la propriu, și la figurat și ați încercat să ne intimidați și să ne acuzați cu fel de fel de Iude care erau puse să vorbească împotriva noastră. Nu aveți nimic sfânt și de ziua mea l-ați arestat pe domnul Călin Georgescu, iar ieri, înaintea unui vot important pentru țară, l-ați trimis la Arestul Central și pe mine m-ați avertizat că sunt următorul. Nu ne este frică! (…) Așa că răspunsul meu este că nu. În ciuda tuturor amenințărilor, nu votăm acest Guvern marionetă și, ca să se audă și vocea românilor tare și clar în Parlamentul României, vreau să vă zic că nu vom vota nicio altă variantă de Guvern până nu îl eliberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu”, a spus Simion.

Liderul AUR a evidențiat că familia lui Călin Georgescu va fi apărată.

„Noi suntem toți pentru unul și unul pentru toți, așa că o să-l apărăm pe Călin Georgescu, familia lui și familia tuturor românilor care s-au săturat de voi, s-au săturat de acest gunoi, s-au săturat de noi și noi guverne provizorii și vor o altă direcție și vor o conducere românească. Mai devreme sau mai târziu o să ajungem acolo și cu voia lui Dumnezeu cred că o să fie mai devreme. Nu există decât înainte sau sus. Știți voi unde. Nu vă murdăriți sufletele din cauza fricii – și mă uit în special la cei care au venit votați de români în acest Parlament pe un mandat suveranist. Refuzați să votați astăzi și picați acest Guvern așa cum trebuie, cu un scor record. Românii, dragi colegi, sunt singurii care vă pot dicta. Eu vă voi întinde o mână și ofer tuturor celor care nu votează astăzi acest guvern marionetă și vin de partea poporului român un loc pe lista poporului român la următoarele alegeri”, le-a transmis Simion parlamentarilor.

Deputatul AUR a îndemnat la păstrarea principiilor.

„Trebuie să ne ținem coloana dreaptă, pentru că principiile nu sunt haine pe care să le schimbi de la un an la altul. Lumea, dragii mei, este mică, dar Dumnezeu este mare. Așa că noi astăzi alegem să mergem înainte doar cu Dumnezeu”, a adăugat Simion.

Senatul și Camera Deputaților s-au reunit miercuri în ședință comună pentru votul asupra programului de guvernare și listei Guvernului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.