Fostul premier Florin Cîțu comentează pe marginea raportului BNR prezentat ieri de Mugur Isărescu. Într-o analiză succintă, Cîțu explică de ce acest raport confirmă că Guvernul Bolojan a mutat povara responsabilității din zona bugetară în cea privată, cea mai afectată de măsurile de austeritate implementate de premierul demis.
Fostul premier, finanțist ca pregătire, observă faptul că datele din raportul BNR confirmă că Guvernul Bolojan a folosit o retorită înșelătoare. Concret, acesta a susținut în mod eronat că România a trăit pe datorie, învinuind românii și mediul privat, scrie Florin Cîțu pe contul său de socializare.
În raportul anual prezentat marți, 29 septembrie, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a atras atenția că, din punctul de vedere al instituției, consolidarea fiscal-bugetară e esenţială pentru credibilitatea României
Guvernatorul BNR susține că pierderea credibilităţii poate avea consecinţe mult mai severe decât cele ale deteriorării unui anumit indicator macroeconomic.
„Parcursul de consolidare fiscal-bugetară este esenţial pentru credibilitatea României. Credibilitatea se dobândeşte greu şi se pierde uşor. Iar pierderea credibilităţii poate avea consecinţe mult mai severe decât cele ale deteriorării unui anumit indicator macroeconomic!”, a spus guvernatorul BNR la evenimentul de lansare a volumului „Sustenabilitatea financiară – de la deficite la convergenţă nominală”. Este al doilea studiu elaborat în cadrul proiectului Economic@BNR, coordonat de viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu.
Una dintre principalele concluzii ale raportului vizează consumul peste venituri. Astfel, cheltuielile gospodăriilor depășesc în multe cazuri fondurile încasate curent.