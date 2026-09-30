Fostul premier Florin Cîțu comentează pe marginea raportului BNR prezentat ieri de Mugur Isărescu. Într-o analiză succintă, Cîțu explică de ce acest raport confirmă că Guvernul Bolojan a mutat povara responsabilității din zona bugetară în cea privată, cea mai afectată de măsurile de austeritate implementate de premierul demis.

Fostul premier, finanțist ca pregătire, observă faptul că datele din raportul BNR confirmă că Guvernul Bolojan a folosit o retorită înșelătoare. Concret, acesta a susținut în mod eronat că România a trăit pe datorie, învinuind românii și mediul privat, scrie Florin Cîțu pe contul său de socializare.

Adevărul ocolit de Bolojan

Raportul BNR contrazice retorica Guvernului.

Dezechilibrele din ultimii ani au fost generate în principal de sectorul guvernamental, nu de sectorul privat.

Povestea potrivit căreia „România a trăit din consum pe datorie”, cu degetul îndreptat spre populație și companii, este falsă.

Adevărul: Statul a consumat pe datorie. Sectorul privat a fost forțat să plătească nota prin taxe mai mari și recesiune.

Raport BNR: Credibilitatea României e în pericol

În raportul anual prezentat marți, 29 septembrie, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a atras atenția că, din punctul de vedere al instituției, consolidarea fiscal-bugetară e esenţială pentru credibilitatea României