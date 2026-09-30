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Preşedintele Nicuşor Dan: În următorul an şi jumătate România va face progrese importante în ceea ce priveşte stocarea energiei

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Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cel al Cehiei, Petr Pavel, au discutat, miercuri, la Praga, despre piaţa europeană a energiei, și au convenit că este nevoie să se acorde mai multă atenţie acestui subiect. Nicuşor Dan a subliniat că România este interesată de „dezvoltarea, inclusiv cu ajutorul Uniunii Europene, a interconexiunilor necesare, astfel încât chiar să realizăm o piaţă unică europeană a energiei”.

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Interesul nostru este pentru dezvoltarea, inclusiv cu ajutorul Uniunii Europene, a interconexiunilor necesare, astfel încât chiar să realizăm o piaţă unică europeană a energiei”, a precizat Nicușor Dan la conferința de presă comună cu omologul său ceh.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că în următorul an şi jumătate România va face „progrese importante” în ceea ce priveşte stocarea energiei.

În primul rând, trebuie să diversificăm sursele de energie şi aici avem inclusiv companii cehe în România care fac asta. Dacă vorbim strict de România, o deficienţă pe care încă o avem este cea de stocare, aici cred că o să facem progrese importante într-un an, un an şi jumătate din momentul acesta. Evident gazele din Marea Neagră ne ajută. Dacă vorbim, mai general, de Europa, aici avem o deficienţă în a crea o piaţă energetică unică şi din cauza asta vedeţi că preţul la energie în diferite ţări europene este foarte diferit şi asta nu ajută piaţa unică în general. Şi atunci, interesul nostru este pentru dezvoltarea, inclusiv cu ajutorul Uniunii Europene, a interconexiunilor necesare, astfel încât chiar să realizăm o piaţă unică europeană a energiei”, a declarat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă susţinută alături de Petr Pavel.

El a subliniat că România şi Cehia au ”poziţii comune în ceea ce priveşte echilibrul între ambiţiile de mediu şi necesitatea de securitate energetică”, inclusiv în ceea ce priveşte energia nucleară.

La rândul său, preşedintele ceh Petr Pavel a arătat că şi Cehia încearcă să diversifice sursele de energie.

Cehia nu mai este dependentă de gazul rusesc, asigurăm nevoile noastre prin terminalul din Germania, Olanda, Italia, acum nu este o conexiune directă între Cehia şi România, însă sunt de acord că ar trebui să dăm mai multă atenţie discuţiei privind piaţa europeană de energie şi aici este loc de o consultare mai în detaliu”, a afirmat preşedintele Republicii Cehe, Petr Pavel.

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