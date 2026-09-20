Bucureștiul își recuperează una dintre cele mai importante pagini de istorie. Primăria Capitalei a dat undă verde lucrărilor de restaurare la Curtea Veche, cel mai vechi ansamblu medieval păstrat în oraș. Intervenția este evaluată la aproximativ două milioane de lei și ar urma să fie finalizată în trei luni. Locul este strâns legat de începuturile Bucureștiului. Aici s-a aflat una dintre reședințele domnești ale lui Vlad Țepeș, personaj istoric asociat ulterior cu legenda lui Dracula. Tot Vlad Țepeș este cel care, într-un document din secolul al XV-lea, consemnează existența Cetății București, una dintre cele mai vechi atestări ale orașului.

Primăria București a anunțat că a emis ordinul de începere a lucrărilor la Curtea Veche

Primăria Capitalei a anunțat, cu ocazia Zilei Bucureștiului, că a emis ordinul de începere a lucrărilor la Curtea Veche, prima curte domnească a orașului și cel mai vechi monument medieval al Capitalei.

„În dar de Ziua Bucureştiului, venim cu o super veste: Am dat ordinul de începere a lucrărilor la Curtea Veche, prima curte domnească a oraşului şi cel mai vechi monument medieval al Bucureştiului”, a relatat Primăria Municipiului București pe pagina de Facebook.

Primăria Capitalei spune că nu e vorba de restaurarea Curții Vechi

Primăria Capitalei precizează că, în această etapă, lucrările de la Curtea Veche nu presupun restaurarea monumentului, ci intervenții pentru punerea în siguranță și conservarea acestuia. Vor fi reparate acoperișurile, protejate zidurile și bolțile, iar suprafețele expuse factorilor de mediu vor fi securizate. De asemenea, va fi construit un acoperiș provizoriu, astfel încât cercetările arheologice să poată continua.

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„Acum nu vorbim de o restaurare, ci doar de punere în siguranţă şi conservare: refacem şi reparăm acoperişurile, vom asigura protecţia zidurilor, a bolţilor, a suprafeţelor expuse factorilor de mediu, construim un acoperiş provizoriu, pentru a permite continuarea investigaţiilor arheologice”, spune Primăria Capitalei.

În 2020 lucrările la Curtea Veche au fost abandonate

Primăria Capitalei anunță că, după finalizarea lucrărilor de punere în siguranță, va începe restaurarea Curții Vechi, considerată una dintre emblemele Bucureștiului. Municipalitatea amintește că o intervenție similară a fost începută în 2018, însă lucrările au fost oprite în 2020 și ulterior abandonate, fără ca monumentul istoric să beneficieze atunci de măsuri minime de conservare.

„După punerea în siguranţă, restaurăm emblema Capitalei. S-a mai încercat o punere în siguranţă a acestui complex sit arheologic, în 2018, însă lucrările au fost oprite doi ani mai târziu şi abandonate. Nu au fost luate atunci nici cele mai mici măsuri de conservare a monumentului istoric”, a ma adăygat Primăria Capitalei.

Până în 2015 Curtea Veche a funcționat ca un muzeu

Primăria Capitalei subliniază importanța Curții Vechi pentru identitatea Bucureștiului. Până în 2015, în acest spațiu a funcționat un muzeu, iar de-a lungul secolelor aici și-au avut reședința domnitori precum Vlad Țepeș, Mihai Viteazul, Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu. PMB amintește că dezvoltarea Bucureștiului s-a făcut, în mare parte, în jurul acestui nucleu istoric.

„Până în 2015, aici a funcţionat un muzeu. Curtea Veche este extrem de importantă pentru identitatea oraşului! Timp de secole, a fost reşedinţa unor mari voievozi precum: Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul, Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu. În jurul acestui loc s-a dezvoltat Bucureştiul!”, menţionează Primăria Municipiului Bucureşti.