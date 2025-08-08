Nicușor Dan a semnat demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier, după 10 zile de la ajungerea documentului la Palatul Cotroceni

Nicușor Dan, președintele României, a semnat vineri decretul pentru constatarea vacantării uneia dintre funcțiile de viceprim-ministru, după demisia lui Dragoș Anastasiu. Decretul vine la 12 zile după ce Dragoș Anastasiu și-a anunțat demisia într-o conferință de presă la Palatul Cotroceni.

Dragoș Anastasiu își anunța demisia pe 27 iulie. Pe 29 iulie, Ilie Bolojan, prmierul României, declara că a semnat documentul și l-a trimis președintelui Nicușor Dan. Astfel, documentul s-a aflat pe masa președintelui timp de 10 zile înainte de a fi semnat.

Reamintim că Dragoș Anastasiu a renunțat la funcția de vicepremier după ce Realitatea Plus a dezvăluit motivarea condamnării Angelei Burlacu, fostă inspectoare ANAF. În document se regăsea și declarația lui Dragoș Anastasiu, care a recunoscut că i-a dat acesteia mită timp de opt ani de zile pentru a își proteja afacerile.

„Șpagă de supraviețuire”

La câteva zile distanță, Dragoș Anastasiu a oferit mai multe explicații în legătură cu acest subiect și a declarat că mita pe care a dat-o a fost una „de supraviețuire”.

„Există două tipuri de șpăgi. Există șpăgi de supraviețuire şi există șpăgi de îmbogățire. Șpaga de supraviețuire e atunci când – și apropo, în anii 90, șpaga era cu plicul sau cu geamantanul; din anii 2000, lucrurile s-au mai sofisticat, nu se mai merge cu plicul sau cu geamantanul, se merge cu contracte de consultanță și cu alte variante de tipul ăsta. Din punctul nostru de vedere, treaba a fost din zona de supraviețuire”, a spus Dragoș Anastasiu.

Întrebat despre cazul lui Dragoș Anastasiu, Nicușor Dan a precizat că a fost „mai degrabă un risc de imagine”.

„Ce s-a întâmplat cu domnul Anastasiu a fost, mai degrabă, un risc de imagine, ca să spunem așa, adică nu a existat vreun risc ca domnul Anastasiu să fie șantajat, sau știu eu ce, astfel încât să-i fie afectate atribuțiile de serviciu. Avea o problemă de imagine, moralitate, cum vreți să-i spunem”, spunea Nicușor Dan pe 30 iulie.

FOTO: Mediafax / Andreea Alexandru