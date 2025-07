Nicuşor Dan, despre MĂSURILE fiscale: Este o chestiune provizorie / Guvernul a spus că nu crește TVA la învestire

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, că măsurile pentru reducerea deficitului bugetar sunt provizorii, iar în ceea ce privește creșterea TVA-ului, a precizat că angajamentul guvernului în momentul în care a fost învestit a fost că TVA-ul nu va crește. El a mai spus că Administrația Prezidențială își va diminua bugetul propriu cu 20% la rectificarea bugetară.

Nicușor Dan a spus, în conferință de presă, că vrea să le transmită românilor că măsurile de austeritate sunt „o chestiune provizorie”.

„România are potențial economic. Așa cum am spus de mai multe ori, la sfârșit de 2026, dacă nu facem greșeli, vom intra în OCDE și, în felul acesta, România va fi interesantă pentru investitori străini. De asemenea, economia românească lumească are un potențial de dezvoltare imediat ce vom trece peste această scurtă perioadă de redresare”, a afirmat Nicușor Dan.