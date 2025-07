Nicușor Dan, despre miniștrii USR: „Sunt obligat să am o relație apropiată. Sunt persoane în care am încredere”

Președintele Nicușor Dan spune că „este obligat să aibă o relație apropiată” cu miniștrii USR de la Externe, Apărare și Economie, întrebat de reporterul Gândul de declarațiile lui Dominic Fritz, liderul USR, în care a spus că, dacă președintele îi va cere, va schimba un ministru „fără să clipească”.

„Așa cum am spus mai devreme, sunt trei miniștri care întâmplător sunt de la USR și cu care sunt obligat să am o relație apropiată: ministrul de Externe, ministrul Apărării și ministrul Economiei. Sunt persoane pe care le cunosc, cu care am lucrat și până în momentul ăsta avem o relație foarte bună”, susține Nicușor Dan.