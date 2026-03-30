Nicușor Dan fixează un obiectiv ambițios, aderarea la Euro: „România trebuie să se integreze în economia europeană”

Președintele Nicușor Dan a susținut un discurs, luni seară, în deschiderea evenimentului „The Economist Romania Government Roundtable” de la Ateneul Român, în care a a vorbit despre obiectivul României de a adera la zona euro.

Nicușor Dan a declarat că prioritățile pentru țara noastră sunt aderarea la OCDE și aderarea la zona euro.

„Extinderea Uniunii Europene înspre Est a fost un mare succes. Spre exemplu, România în 2000 era la 26% față de media europeană a veniturilor și în 2024 a crescut la 78%.

Acum, vorbind de viitor, o să spun câteva lucruri despre România, câteva lucruri despre Uniunea Europeană. Calitatea instituțiilor și modul în care acestea influențează prosperitatea este esențială și este un obiectiv fundamental al acestui mandat reforma instituțiilor, astfel încât ele poată să pună baza unei dezvoltări economice solide.

Sperăm ca România să devină membru OECD în acest an. Euro trebuie să fie un obiectiv pentru România, pentru că e o regulă economică foarte simplă, ești mai competitiv dacă ești mai mare. În condițiile în care avem o viteză economică tot mai mare global, România trebuie să se integreze, și euro este o formă de a se integra în economia europeană.”, a declarat președintele.

Nicușor Dan, declarații contradictorii cu privire la aderarea României la zona euro

Declarațiile lui Nicușor Dan referitoare la posibilitatea ca România să adopte moneda euro sunt destul de curajoase, având în vedere că în urmă cu aproximativ o lună, tot el afirma că țara noastră va fi pregătită abia peste patru ani pentru acest pas. Acesta a invocat la momentul acela datoriile externe și deficitul ca principal motiv.

„Trecerea României la euro e benefică. Cu cât economia ta este mai integrată într-o economie care permite firme care se desfășoară pe spații mai largi, cu atât firmele alea vor fi mai productive, cu atât vei avea mai multe locuri de muncă bine plătite în țara sa. Ca să aderi la moneda euro și pe deficit și pe datorie trebuie să intri în niște indicatori în care noi putem să ne propunem să fim într-un orizont de 3-4 ani”, a declarat Nicușor Dan.

Bulgaria, în zona euro, înaintea României

La data de 1 ianuarie 2026, Bulgaria a devenit, în mod oficial, al 21-lea stat care intră în zona euro, o etapă istorică pentru țară, dar și pentru Uniunea Europeană. Odată cu dispariția leva, România rămâne singurul stat din regiune cu o economie relevantă care nu face parte nici din zona euro. Practic, țara noastră rămâne cu o poziție mai slabă decât vecinii bulgari în competiția pentru investiții și ar putea resimți mai adânc șocurile externe și eventualele costuri de finanțare.

FOTO: Facebook