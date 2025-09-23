Liderii partidelor de coaliție sunt convocați, marți, de Nicușor Dan la Cotroceni, înainte cu 2 ore de întâlnirea programată cu Ilie Bolojan

Liderii coaliției se întâlnesc marți cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Întâlnirea a fost convocată de șeful statului și va avea loc chiar înainte de aceea dintre liderii partidelor și premierul Ilie Bolojan, din aceeași zi, două ore mai târziu.

La Palatul Cotroceni, începând cu ora 11.00, ar urma să aibă loc întrevederea dintre liderii partidelor de coaliție și președintele Nicușor Dan.

Agenda discuțiilor nu a fost dată publicității de către Administrația Prezidențială, însă se presupune că printre subiectele abordate s-ar putea afla plafonarea prețurilor la produsele de bază cât și decizia Curţii Constituţionale pe legile din al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului.

Miercuri, CCR a inclus pe ordinea de zi a ședinţei mai multe sesizării care vizează aceste proiecte.

Un al treilea subiect ar putea fi și acela referitor la organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, având în vedere că termenul legal a expirat de la începutul lunii septembrie.

Liderii coaliției sunt așteptați apoi la discuții cu șeful Guvernului, Ilie Bolojan, începând cu ora 13.00 pe marginea prelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.

