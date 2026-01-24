Nicușor Dan îi contrazice pe fermieri și pe ministrul Agriculturii: „Mercosur e ceva extrem de benefic”

Președintele României, Nicușor Dan, a participat, astăzi, la Iași, la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române. Întrebat de jurnaliști despre acordul UE-Mercosur, Nicușor Dan a transmis că acordul este „extrem de benefic pentru România”.

Nicușor Dan a declarat că acordul Mercosur poate aduce beneficii importante pentru economia românească. Președintele a dat exemplul industriei auto care ar urma să aibă o creștere de 15%.

„România, are exporturi cam de 90 de miliarde, anual, euro, din care cam jumătate sunt exporturile din industria auto. Fie direct, fie componente pentru industria auto europeană, care la rândul ei exportă mașini finite. Deci închipuiți-vă ce înseamnă o piață suplimentară pentru întreaga industria auto europeană, din care România e o componentă importantă”.

Președintele României a mai spus că subiectul Mercosur nu este deloc unul nou și a subliniat că poziția țării noastre este una de susținere a acordului.

„Mercosur pentru România e o chestiune extrem, extrem de serioasă. Mercosur se dezbate de 25 de ani. România are o poziție oficială de vreo, nu știu, formată de 10 ani. Când am venit în poziția asta, aveam un ministru de externe pe domnul Hurezeanu, am întrebat care-i poziția României. Poziția României este de susținere a Mercosur”, a declarat președintele”, a spus Nicușor Dan.

Deși președintele s-a arătat optimist cu privire la acrod, fermierii și ministrul Agriculturii, Florin Barbu, au avertizat că acesta ar putea avea efecte negative asupra sectorului agricol. De asemenea, Barbu susține că în forma actuală, Mercosur nu protejează suficient interesele agricultorilor din România și din UE. Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) cere autorităților „să se opună prin toate mijloacele” ratificării acordului deoarece acesta ar aduce prejudicii majore fermierilor români și europeni.

„Contrar opiniei predominante în cadrul Comisiei, considerăm că acordul UE-Mercosur nu a fost niciodată atât de dăunător din punct de vedere economic şi politic pentru agricultorii, comunităţile rurale şi consumatorii din Europa. Trebuie să înţelegem şi să respingem ferm o astfel de procedura simplificată. Acest acord în forma lui actuală nu poate fi ratificat şi implementat de către România.”

RECOMANDAREA AUTORULUI: