Nicușor Dan îl pune pe hold pe Donald Trump. Încă nu s-a decis dacă merge la prima reuniune a Consiliului pentru Pace din SUA

Luiza Dobrescu
12 feb. 2026, 10:32, Știri politice

Preşedintele Nicuşor Dan se află joi la Consiliul European, la  o reuniune informală  convocată de președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei.

UPDATE Referitor la invitaţia SUA pentru România sî participe la Consiliul pentru Pace, preşedintele a declarat:

„Suntem încă în discuţii cu partea americană. Obiectul discuţiei este care poate să fie statutul unei ţări ca Român ia care în acest moennt nu poate să fie decât observator. În funcţie de răspunsul părţii americane, vom anunţa, a spus preşedintele, referitor la participarea la Consiliul pentru Pace din SUA. E important pentru noi să fim acolo. Depinde în ce condiţii. Probabil că săptămâna asta vom lua decizia”, a transmis Nicuşor Dan din Belgia.

UPDATE Nu există vreo intenţie la nivel de reglementare la nivelul UE pentru regimuri diferite între ţări. Există coordonări între ţări.

UPDATE Interesul României are două componente: preţul energiei cu interconnectare reţele şi taxele pe emisii de carbon care ridică preţul şi în momentul în care vom avea banii pe competitivitate pe bugetul anual, să fie făcute şi pe criterii geografice,m ca să nu adâncim diferenţa între ţările mai dezvoltate şi altele mai puţin dezvoltate, a mai spus preşedintele.

UPDATE Nicuşor Dan a transmis un mesaj de la Consiliul European, acolo unde se află  la invitaţia preşedintelui António Costa.

Întâlnirea are două componente: una externă şi una internă.

„Pe extern, cu puţine nuanţe, oamenii sunt de acord că Europa treuie să meargă să facă acorduri comerciale. O chestiune  care este foarte disxutată este preţul energiei şi cât de repede trebuie să mergem cu tranziţia verde. Astfel încât ca industriile care sunt mari consumatoare de energie să aibă timp. Mai este vorba despre preţul energiei, care este o diferenţă de competitivitate între Europa şi China; reţelele, care este o piaţă unică şi taxele pe emisia de carbon, care ridică preţul de energie. Decizia sau dorinţa tuturor este ca procesul de simplificare să meargă cât mai repede cu putinţă, a declarat Nicuşor Dan.”

Ştirea iniţială

Subiectul principal al acestei reuniuni este dezbaterea „în mod cuprinzător, la nivelul liderilor europeni, cum se poate genera mai multă prosperitate, bunăstare și servicii de calitate pentru cetățeni în noul context global, marcat de transformări profunde”.

Înainte să plece la acest eveniment, „Nicușor Dan a solicitat puncte de vedere de la instituții cu responsabilități pe problematici europene pentru a formula o viziune coerentă a României cu privire la prioritățile de acțiune la nivelul UE pentru perioada următoare”.

Printre cei cu care preşedintele a avut întrevederi prealabile este şi ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Economiei, Irineu Darău, și cu reprezentanți ai Ministerului Energiei, ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Băncii Naționale a României.

Astfel de întâlniri pentru pregătirea Consiliilor Europene pe teme economice vor avea de acum înainte un caracter permanent, transmite Administraţia Prezidenţială.

