Nicușor Dan invocă „războiul informațional” din medicină, de Ziua Mondială a Sănătății. Ce spune președintele

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de Ziua Mondială a Sănătății, chiar din timpul vizitei la Centrul de mari arși al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara. Șeful statului a pus accentul nu doar pe sistemul medical, ci și pe un pericol mai puțin vizibil și anume războiul informațional.

„Nu e doar despre spitale”

În declarația sa, Nicușor Dan a mutat discuția dincolo de infrastructură și personal medical. El a avertizat că România se confruntă cu un război informațional care afectează inclusiv domeniul sănătății.

„Suntem într-un război informațional. Există un actor, Rusia, care duce acest război împotriva României și a altor state europene și occidentale. Războiul ăsta se duce și în medicină”, a spus președintele.

Medicii, în prima linie a luptei cu dezinformarea

Șeful statului a subliniat că nu este suficient ca medicii să își facă doar meseria. În opinia sa, aceștia trebuie să intervină activ în spațiul public pentru a combate informațiile false.

El a insistat asupra diferenței dintre opinia unui specialist și mesajele promovate online fără bază științifică: un medic cu ani de studiu și experiență nu poate fi pus pe același plan cu cei care promovează „leacuri minune” pe internet.

„Trebuie să intervenim activ în acest război informațional, astfel încât opinia profesionistului și credibilitatea profesionistului să intervină în această dezbatere”, spune Nicușor Dan.

Președintele a atras atenția că dezinformarea din domeniul medical nu rămâne fără efecte. Din contră, ea poate duce la tragedii, în condițiile în care oamenii aleg tratamente nevalidate în locul celor recomandate de specialiști.

„Una este un om care a făcut 10 ani de școală în medicină și după s-a dus la școală și s-a perfecționat în continuu, și alta este unul care vinde o reclamă pe internet pentru un leac minune și a provocat tragedii pentru că oamenii nu s-a informat suficient”.

