MApN analizează prevederile proiectului legii salarizării unitare: „Obiectivul este ca aplicarea legii să nu conducă la diminuarea veniturilor"

Ministerul Apărării Naționale anunță că a luat cunoștință de conținutul proiectului noii legi a salarizării unitare, prezentat pe 25 mai de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. MApN spune că urmează să analizeze prevederile proiectului și că vor face observații pentru a se asigura că noua lege nu va duce la diminuare veniturilor în sistem. 

Conform unui comunicat al MApN, astăzi, la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale au avut loc întâlniri tehnice de informare organizate în contextul pregătirii proiectului de act normativ.

„Potrivit calendarului anunțat de Ministerul Muncii, în perioada 27 mai – 4 iunie 2026 vor fi organizate reuniuni cu caracter consultativ cu instituții și autorități publice, precum și cu federațiile și sindicatele reprezentative, în vederea colectării observațiilor și fundamentării formei finale a proiectului legislativ. La nivelul Ministerului Apărării Naționale sunt analizate prevederile proiectului de act normativ care vizează salarizarea personalului militar și civil”.

MApN a anunțat că în perioada următoare va formula și transmite propuneri și observații în cadrul procesului interinstituțional de consultare, astfel încât să fie asigurată protejarea intereselor personalului militar și civil din armată.

De asemenea, obiectivul urmărit prin acest demers, spune MApN, este ca aplicarea viitoarei legi a salarizării unitare să nu ducă la scăderea veniturilor personalului militar și civil și să contribuie la menținerea atractivității carierei militare și a stabilității resursei umane din domeniul apărării.

„Obiectivul urmărit prin acest demers este ca aplicarea viitoarei legi să nu conducă la diminuarea veniturilor personalului militar și civil și să contribuie la menținerea atractivității carierei militare și a stabilității resursei umane din domeniul apărării. Aceste aspecte sunt cu atât mai importante în actualul context regional și internațional de securitate, care impune un nivel ridicat de pregătire, motivare și retenție a personalului”.

Dragoș Pîslaru a prezentat proiectul de lege al salarizării unitare.

Proiectul, cu grilele de salarizare și calendarul de implementare, a fost lansat pe 25 mai în consultare publică și „urmează să fie înaintat Parlamentului pentru inițierea procesului legislativ”. Dragoș Pîslaru spune că, în actuala formă, proiectul prevede eliminarea a 87 dintre cele 151 de sporuri care există în administrația din România.

Ministrul a spus că actualele grile de salarizare „sunt necorelate între familiile ocupaționale și, practic, defavorizează profesiile sau sectoarele care nu au pârghiile politice să își obțină, prin presiune, prin greve, prin diverse alte intervenții, legislație specială”.

Ce implică noua lege a salarizării

Proiectul de lege face parte din Planul Național de Redresare și Reziliență. În document se menționează că salariile din aparatul de stat nu vor scădea în următorul an. Cheltuielile totale cu salariile din sectorul public în anul 2027 nu vor depăși cheltuielile din 2026 cu mai mult de 8 miliarde de lei. Noua lege nu menționează, însă, nimic referitor la majorări de salarii.

