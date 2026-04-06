Președintele Nicușor Dan va avea o întâlnire cu Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, și reprezentanții companiilor din industria petrolieră Petrom și Rompetrol, pe tema aprovizionării României cu țiței și combustibili, de la ora 14:00.

Întâlnirea are loc în contextul crizei carburanților.

Bolojan a luat o primă măsură în criza carburanților

Guvernul a venit deja cu o primă măsură pentru a tăia din prețul motorinei. După discuții cu operatorii din piață, grupul de lucru pentru criza carburanților a decis joi să reducă acciza la motorină cu 30 de bani pe litru. Pe lângă această scădere, pun și o limită clară pentru benzinării. Prețurile nu vor mai putea fi modificate de mai multe ori pe zi.

Decizia vine după mai multe scenarii analizate împreună cu actorii din piață. Alte variante au picat, pentru că nu ar fi funcționat la fel pentru toți și riscau să creeze probleme în aprovizionare.

Banii pentru această reducere vor veni din mai multe surse. Sprijinul vizează în special agricultorii și transportatorii, două sectoare puternic afectate de costurile ridicate.

Din grupul care a lucrat la soluție fac parte premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacșu și Tanczos Barna, alături de miniștrii Alexandru Nazare (Finanțe), Bogdan Ivan (Energie) și Irineu Darău (Economie).