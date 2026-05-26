Te simți mereu stresat și obosit? Iată trei obiceiuri care îți fac ziua mai grea

Te simți stresat? Nu poți să dormi? De fapt, de vină este alimentația ta zilnică și nivelul de cortizol, denumit și hormonul stresului.

Acest hormon este esențial pentru viață, deoarece te ajută să te trezești dimineața și să răspunzi la situațiile urgente, scrie healthy.thewom.it.

Totuși, dacă nivelul cortizolului este foarte ridicat, impactul va fi negativ asupra tensiunii, greutății și calității somnului.

Legătura dintre cafeină și atenție

Cafeaua de dimineață reprezintă un ritual indispensabil pentru mulți dintre noi. Când bei mai mult de trei cești pe zi, riști să îți menții sistemul nervos într-o stare de alertă constantă. Cafeină stimulează eliberarea de cortizol și adrenalină, imitând răspunsul biologic al organismului la un pericol iminent. Dacă te confrunți cu un ritm cardiac alert, anxietate sau ți-e greu să adormi, atunci poți reduce doza zilnică de cafeină. O poți înlocui, de exemplu, cu cafeaua fără cofeină sau cicoarea.

Impactul zahărului asupra echilibrului hormonal

Mulți oameni tânjesc după dulciuri și se relaxează în acest fel, după o zi grea de muncă. Zahărul face însă mult rău și dă naștere unui cerc vicios cu hormonul de stres. Când consumi zahăr, corpul se simte „obligat” să producă insulină. Impactul negativ asupra stării tale va fi imediat. Consumul excesiv de dulciuri duce la stres metabolic și intervine în procesul natural de reglare a cortizolului. Dacă vrei ceva dulce, ai la îndemână cerealelel integrale, ciocolata neagră sau chiar și o mână de migdale.

Relaxarea falsă oferită de alcool

Ai putea crede că un pahar de vin sau un cocktail este cel mai bun mod de relaxare după o zi istovitoare. Alcoolul are un efect inițial de sedare, care pare benefic, dar corpul îl percepe ca pe o substanță toxică. Renunță la alcool și bea apă, chiar și cu felii de castravete, mentă sau ghimbir. Aceste băuturi ajută la hidratare și oferă o senzație de revigorare, care nu strică ritmul hormonal.

Când nu este suficient să schimbi dieta

Obiceiurile alimentare sau cele legate de alcool reprezintă doar o piesă din puzzle-ul nutrițional. Dacă ai simptome persistente de oboseală, care nu trec nici după ce te odihnești, a venit vremea să mergi la medicul de familie.

