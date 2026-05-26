Prima pagină » Sănătate » Te simți mereu stresat și obosit? Iată trei obiceiuri care îți fac ziua mai grea

Te simți mereu stresat și obosit? Iată trei obiceiuri care îți fac ziua mai grea

Te simți mereu stresat și obosit? Iată trei obiceiuri care îți fac ziua mai grea
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Te simți stresat? Nu poți să dormi? De fapt, de vină este alimentația ta zilnică și nivelul de cortizol, denumit și hormonul stresului.

Acest hormon este esențial pentru viață, deoarece te ajută să te trezești dimineața și să răspunzi la situațiile urgente, scrie healthy.thewom.it.

Totuși, dacă nivelul cortizolului este foarte ridicat, impactul va fi negativ asupra tensiunii, greutății și calității somnului.

Legătura dintre cafeină și atenție

Cafeaua de dimineață reprezintă un ritual indispensabil pentru mulți dintre noi. Când bei mai mult de trei cești pe zi, riști să îți menții sistemul nervos într-o stare de alertă constantă. Cafeină stimulează eliberarea de cortizol și adrenalină, imitând răspunsul biologic al organismului la un pericol iminent. Dacă te confrunți cu un ritm cardiac alert, anxietate sau ți-e greu să adormi, atunci poți reduce doza zilnică de cafeină. O poți înlocui, de exemplu, cu cafeaua fără cofeină sau cicoarea.

Impactul zahărului asupra echilibrului hormonal

Mulți oameni tânjesc după dulciuri și se relaxează în acest fel, după o zi grea de muncă. Zahărul face însă mult rău și dă naștere unui cerc vicios cu hormonul de stres. Când consumi zahăr, corpul se simte „obligat” să producă insulină. Impactul negativ asupra stării tale va fi imediat. Consumul excesiv de dulciuri duce la stres metabolic și intervine în procesul natural de reglare a cortizolului. Dacă vrei ceva dulce, ai la îndemână cerealelel integrale, ciocolata neagră sau chiar și o mână de migdale.

Relaxarea falsă oferită de alcool

Ai putea crede că un pahar de vin sau un cocktail este cel mai bun mod de relaxare după o zi istovitoare. Alcoolul are un efect inițial de sedare, care pare benefic, dar corpul îl percepe ca pe o substanță toxică. Renunță la alcool și bea apă, chiar și cu felii de castravete, mentă sau ghimbir. Aceste băuturi ajută la hidratare și oferă o senzație de revigorare, care nu strică ritmul hormonal.

Când nu este suficient să schimbi dieta

Obiceiurile alimentare sau cele legate de alcool reprezintă doar o piesă din puzzle-ul nutrițional. Dacă ai simptome persistente de oboseală, care nu trec nici după ce te odihnești, a venit vremea să mergi la medicul de familie.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE Un supliment luat de milioane de oameni, asociat cu risc crescut de insuficiență cardiacă, arată un nou studiu
20:15, 24 May 2026
Un supliment luat de milioane de oameni, asociat cu risc crescut de insuficiență cardiacă, arată un nou studiu
SĂNĂTATE Vlad Ciurea: Ce să mâncăm pentru a preveni cancerul la creier. Lista completă a alimentelor recomandate de faimosul neurochirurg
09:58, 23 May 2026
Vlad Ciurea: Ce să mâncăm pentru a preveni cancerul la creier. Lista completă a alimentelor recomandate de faimosul neurochirurg
SĂNĂTATE Aproape 50% dintre cazurile de cancer care pot fi prevenite sunt legate de doar două obiceiuri de viață, potrivit unei analize
20:04, 22 May 2026
Aproape 50% dintre cazurile de cancer care pot fi prevenite sunt legate de doar două obiceiuri de viață, potrivit unei analize
SĂNĂTATE Cum te afectează extenuarea în fiecare zi. Căutările pentru „burnout” au crescut cu 130%
16:03, 21 May 2026
Cum te afectează extenuarea în fiecare zi. Căutările pentru „burnout” au crescut cu 130%
„Bomba cu ceas” care a ucis 12 tineri sănătoși, într-o singură săptămână, în Marea Britanie
14:22, 20 May 2026
„Bomba cu ceas” care a ucis 12 tineri sănătoși, într-o singură săptămână, în Marea Britanie
Mediafax
Parcul Tudor Arghezi, numit oficial „Parcul Donald Trump". Patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu
Digi24
Ludovic Orban: Nicușor Dan e președinte jucător la cacealma, dacă vine cu propuneri ca Eugen Tomac. Ar fi o petardă politică
Cancan.ro
S-a aflat cauza morții Storianei, angajata salonului de înfrumusețare din Timișoara care a murit subit. Colegii săi sunt îndurerați
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
România, „jucător” prima dată în istorie la Washington? Expert în diplomație: „Există costuri dacă vrem să ni se audă vocea”
Mediafax
FT: Salariile reale încep să scadă în toate marile țări dezvoltate. Care este perspectiva
Click
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”
Digi24
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant de droguri Data publicării: 26.05.2026 16:44
Cancan.ro
Atac în plină zi, în București. Două femei au fost agresate de un biciclist care purta cagulă
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Ambasadorul francez la București: Pentru Rusia țaristă, trădarea României a echivalat pe termen scurt cu o sinucidere
FLASH NEWS Președintele Belarusului spune că îi este „groază” de ideea unirii Republicii Moldova cu România. Ce i-a mai spus Lukașenko lui Igor Dodon
19:02
Președintele Belarusului spune că îi este „groază” de ideea unirii Republicii Moldova cu România. Ce i-a mai spus Lukașenko lui Igor Dodon
Patrick André de Hillerin: Nicușor Dan a demis-o pe Oana Țoiu printr-o moțiune scumpă
19:00
Patrick André de Hillerin: Nicușor Dan a demis-o pe Oana Țoiu printr-o moțiune scumpă
EXCLUSIV Dan Dungaciu cere desființarea Ambasadei României de la Washington, după anunțul că România a angajat o firmă de lobby
18:54
Dan Dungaciu cere desființarea Ambasadei României de la Washington, după anunțul că România a angajat o firmă de lobby
ECONOMIE Summitul Quad de la New Delhi: Ce măsuri economice au convenit Marco Rubio și cu miniștrii de Externe ai Australiei, Indiei și Japoniei
18:53
Summitul Quad de la New Delhi: Ce măsuri economice au convenit Marco Rubio și cu miniștrii de Externe ai Australiei, Indiei și Japoniei
EXCLUSIV Discretul contract de lobby al lui Nicușor Dan. Sarmiza Andronic: Imaginea României acum este a unei țări dezorientate și disperate
18:50
Discretul contract de lobby al lui Nicușor Dan. Sarmiza Andronic: Imaginea României acum este a unei țări dezorientate și disperate
MISTER În dimineața zilei de 30 iunie 1908, cerul s-a rupt în două deasupra Siberiei. Misterul exploziei care a echivalat cu forța a 1.000 de bombe atomice
18:47
În dimineața zilei de 30 iunie 1908, cerul s-a rupt în două deasupra Siberiei. Misterul exploziei care a echivalat cu forța a 1.000 de bombe atomice

Cele mai noi

Trimite acest link pe