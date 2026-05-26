Prima pagină » Actualitate » Luminița de la capătul tunelului. Gemenele „Sorana” și „Ilinca” au fost străpunse cu mașina

Luminița de la capătul tunelului. Gemenele „Sorana” și „Ilinca” au fost străpunse cu mașina

Rene Pârșan
Ilinca și Sorana
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Pe Autostrada Sibiu – Pitești a avut loc prima traversare cu mașina prin Tunelul Robești. Al doilea și cel mai nou tunel rutier construit pe această autostradă, în cadrul Secțiunii 2 Boița – Cornetu, a fost străpuns publică Mediafax. Este vorba de tunelurile gemene, de dus-întors „Sorana” și „Ilinca”, cu o lungime totală de aproximativ 1,8 kilometri.

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, într-un videoclip publicat pe Facebook. Totuși tunelul Daniela este deține recordul

Pentru Ardeal, alegeți „Sorana”, la întoacere apelați la „Ilinca”

Tunelul Robești are o lungime de aproximativ 900 de metri și este format din două galerii, denumite „Sorana” și „Ilinca”, după tradiția deja folosită și la alte tuneluri construite pe traseul Autostrăzii Sibiu – Pitești.

Potrivit oficialului, firul de mers Pitești – Sibiu poartă numele „Sorana”, iar cel destinat circulației Sibiu – Pitești a fost denumit „Ilinca”.

Străpungeri succesive

Lucrările de excavare pentru cele două fire de tunel, cu o lungime totală de aproximativ 1,8 kilometri, au început în octombrie 2025 și au fost finalizate prin străpungeri succesive până în luna mai 2026. Pentru prima dată în construcția unui tunel de autostradă din România a fost utilizată metoda de excavare cu explozibil, conform postării.

Reprezentanții proiectului susțin că lucrările au avansat într-un ritm bun, iar în prezent se lucrează simultan la patru tuneluri pe Autostrada Sibiu – Pitești, în timp ce pregătirile pentru cel de-al cincilea sunt deja în curs.

Străpungerea galeriei aferente sensului de mers Pitești – Sibiu a fost realizată la începutul lunii mai 2026, iar recent a fost finalizată și străpungerea celui de-al doilea fir.

Autostrada Sibiu – Pitești este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România și beneficiază de cofinanțare din fonduri europene.

Recomandarea autorului: Primul TUNEL rutier forat la nivel de autostradă poate fi vizitat. „TUNELUL Daniela”, porți deschise pe toți cei 1350 metri lungime: „O ocazie unică”

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Dan Dungaciu cere desființarea Ambasadei României de la Washington, după anunțul că România a angajat o firmă de lobby
18:54
Dan Dungaciu cere desființarea Ambasadei României de la Washington, după anunțul că România a angajat o firmă de lobby
SCANDAL Revoltă în rândul primarilor. Noua lege a salarizării le scade salariul. Sporul de fonduri europene se înjumătățește. Astfel, le scad veniturile cu sume cuprinse între 500 și 800 de lei. Cât câștigă acum, în medie, un primar
18:31
Revoltă în rândul primarilor. Noua lege a salarizării le scade salariul. Sporul de fonduri europene se înjumătățește. Astfel, le scad veniturile cu sume cuprinse între 500 și 800 de lei. Cât câștigă acum, în medie, un primar
PROIECT DE LEGE Un deputat AUR vrea reglementarea utilizării telefoanelor mobile în şcoli, pentru elevi
17:42
Un deputat AUR vrea reglementarea utilizării telefoanelor mobile în şcoli, pentru elevi
ULTIMA ORĂ Incident aviatic lângă Reşiţa. Un elicopter militar a trebuit să aterizeze urgent
17:11
Incident aviatic lângă Reşiţa. Un elicopter militar a trebuit să aterizeze urgent
EXCLUSIV Bătaia de la Pomârla. Un primar PNL este acuzat că a agresat o consilieră AUR pentru că l-a întrebat de stadiul unui proiect. Cum se apără edilul și de ce îl invocă pe premierul Bolojan
16:58
Bătaia de la Pomârla. Un primar PNL este acuzat că a agresat o consilieră AUR pentru că l-a întrebat de stadiul unui proiect. Cum se apără edilul și de ce îl invocă pe premierul Bolojan
FLASH NEWS AUR vrea comisie parlamentară pentru anchetarea dezastrului de la Salina Praid şi acuză Comisia de Control a prim-ministrului că ascunde raportul
16:52
AUR vrea comisie parlamentară pentru anchetarea dezastrului de la Salina Praid şi acuză Comisia de Control a prim-ministrului că ascunde raportul
Mediafax
Parcul Tudor Arghezi, numit oficial „Parcul Donald Trump". Patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu
Digi24
Ludovic Orban: Nicușor Dan e președinte jucător la cacealma, dacă vine cu propuneri ca Eugen Tomac. Ar fi o petardă politică
Cancan.ro
Atac în plină zi, în București. Două femei au fost agresate de un biciclist care purta cagulă
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
România, „jucător” prima dată în istorie la Washington? Expert în diplomație: „Există costuri dacă vrem să ni se audă vocea”
Mediafax
FT: Salariile reale încep să scadă în toate marile țări dezvoltate. Care este perspectiva
Click
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”
Digi24
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant de droguri Data publicării: 26.05.2026 16:44
Cancan.ro
Sile Cămătaru, despre împrumuturile acordate lui Gigi Becali: "Îmi dădea dolari vechi și...' Detalii nemaiauzite
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Ambasadorul francez la București: Pentru Rusia țaristă, trădarea României a echivalat pe termen scurt cu o sinucidere
FLASH NEWS Președintele Belarusului spune că îi este „groază” de ideea unirii Republicii Moldova cu România. Ce i-a mai spus Lukașenko lui Igor Dodon
19:02
Președintele Belarusului spune că îi este „groază” de ideea unirii Republicii Moldova cu România. Ce i-a mai spus Lukașenko lui Igor Dodon
Patrick André de Hillerin: Nicușor Dan a demis-o pe Oana Țoiu printr-o moțiune scumpă
19:00
Patrick André de Hillerin: Nicușor Dan a demis-o pe Oana Țoiu printr-o moțiune scumpă
ECONOMIE Summitul Quad de la New Delhi: Ce măsuri economice au convenit Marco Rubio și cu miniștrii de Externe ai Australiei, Indiei și Japoniei
18:53
Summitul Quad de la New Delhi: Ce măsuri economice au convenit Marco Rubio și cu miniștrii de Externe ai Australiei, Indiei și Japoniei
EXCLUSIV Discretul contract de lobby al lui Nicușor Dan. Sarmiza Andronic: Imaginea României acum este a unei țări dezorientate și disperate
18:50
Discretul contract de lobby al lui Nicușor Dan. Sarmiza Andronic: Imaginea României acum este a unei țări dezorientate și disperate
MISTER În dimineața zilei de 30 iunie 1908, cerul s-a rupt în două deasupra Siberiei. Misterul exploziei care a echivalat cu forța a 1.000 de bombe atomice
18:47
În dimineața zilei de 30 iunie 1908, cerul s-a rupt în două deasupra Siberiei. Misterul exploziei care a echivalat cu forța a 1.000 de bombe atomice
CONTROVERSĂ Patrick André de Hillerin îl „taxează” pe ministrul interimar al Muncii, după ce și-a calculat salariul: „Greșit! Ați fost demis”
18:39
Patrick André de Hillerin îl „taxează” pe ministrul interimar al Muncii, după ce și-a calculat salariul: „Greșit! Ați fost demis”

Cele mai noi

Trimite acest link pe