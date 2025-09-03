Șah-mat la întâlnirea de marți de la Palatul Cotroceni, care a fost scena unui moment inedit. Președintele în exercițiu, Nicușor Dan, și-a dovedit veleitățile de fost olimpic la matematică și i-a făcut pe viu o demonstrație lui Ilie Bolojan. Premierul are în față o ecuație cu multe necunoscute – reforma administrației locale.



Amplul pachet de măsuri de austeritate asumat de Guvernul Bolojan urmează un drum sinuos. Deși arată bine pe hârtie, aplicarea măsurilor dă cu virgulă, sindicatele din administrație amenințând cu mari proteste într-o toamnă care se anunță fierbinte.

Nicușor Dan l-a scos pe Ilie Bolojan la tablă pentru decizia care l-ar putea costa funcția pe premier

Președintele Nicușor Dan a avut o intervenție atipică după ce l-a întrebat, marți, pe premierul Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni, care este impactul bugetar dacă va concedia 13.000 de funcționari din administrația publică locală. De menționat că este decizia pentru care prim-ministrul a avertizat că își dă demisia în cazul în care nu va fi luată.

Destul de surprins, Bolojan i-a răspuns președintelui că ”nu poate estima exact”, au declarat surse politice. În mod instataneu, Nicușor Dan a luat o hârtie și un pix și i-a i-a replicat premierului: ”păi stați că vă spun eu”. Rezultatul calculelor făcute de Președinte a demonstrat un impact bugetar de 1,4 miliarde de lei. Categoric, este o sumă modesta pentru a sta la baza amenințărilor cu demisia. Este chiar argumentul folosit și de partenerii de guvernare de la PSD și UDMR când i-au explicat, duminică, în ședința de coaliție, că planul lui de concedieri nu are șanse să producă efectul bugetar scontat.

Ecuația deficitului record trebuie rezolvată în două săptămâni

Deși Nicușor Dan i-a solicitat lui Ilie Bolojan să fie ”mai flexibil” când vine vorba despre propunerile sale de reformă, matematicianul a evitat să ofere el o soluție. Însă, l-a cerut liderilor Coaliției să rezolve criza în termen de două săptămâni.

Discuția de marți de la Palatul Cotroceni a fost convocată de Nicușor Dan pentru a detensiona atmosfera din Guvern, care a culminat cu amenințarea cu demisia lui Ilie Bolojan. Astfel, s-a vorbit detaliat despre relațiile dintre cele patru partide din coaliție. agreându-se să nu mai existe atacuri reciproce, cel puțin nu în public.

