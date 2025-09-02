Ilie Bolojan caută angajații pierduți. Prefecturile, puse să refacă numărătoarea din primării și consilii județene

Ilie Bolojan a descoperit că reforma administrației locale nu poate începe până nu se lămurește câți oameni lucrează, de fapt, în primării și consilii județene. Cum premierul are îndoieli vis-a-vis de cifrele primite până acum de primari și șefii de CJ-uri, șeful Executivului a cerut prefecturilor, prin Ministerul Afacerilor Interne, să verifice personal datele transmise de autoritățile locale.

Conform comunicatului Executivului, până joi, 4 septembrie, primarii și președinții de consilii județene care au greșit socoteala au ocazia să trimită cifrele corecte. La finalul săptămânii, premierul vrea „o situație la zi”, pe baza căreia să construiască viitoarea reformă a administrației publice locale.

„Premierul Ilie Bolojan a dispus prefecturilor, prin Ministerul Afacerilor Interne, să verifice datele comunicate până acum de primării și consilii județene în privința personalului din aparatele proprii, astfel încât până la finalul săptămânii să existe o situație la zi.Primarii și președinții de consilii județene care au comunicat inițial date eronate, au timp până joi, 4 septembrie 2025, să transmită cifrele corecte. Pe baza acestor date se realizează analiza personalului din aparatele proprii ale primăriilor și consiliilor județene care va fundamenta reforma administrației publice locale”, se arată în comunicatul Palatului Victoria.

Reforma administrației a creat tensiuni în coaliție în ultimele zile. Deși inițial prevăzută în pachetul 2, ea a fost scoasă în ultima clipă de pe ordinea de zi a ședinței de guvern de vineri. Nici după coaliția de duminică, reforma administrației nu s-a găsit în proiectele asumate de guvernul Bolojan în Parlament.

Marți, Nicușor Dan a mediat conflictul într-o ședință de marți cu liderii coaliției de la Palatul Cotroceni. Potrivit informațiilor Gândul, s-a stabilit să existe un grup de lucru la nivel tehnic format din Cseke Attila, Marian Neacșu și Cătălin Predoiu care să lucreze pe reforma administrației.

Foto: Alexandra Pandrea

