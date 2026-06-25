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Nicușor Dan, la Summitul Flancului Estic din Polonia: „Rusia este o amenințare colectivă pentru țările noastre”

Olga Borșcevschi
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Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, la finalul Summitului Flancului Estic de la Gdansk, Polonia, că a informat despre progresele în privinţa hub-ului de securitate la Marea Neagră, el afirmând că ne interesează programul Eastern Flank Watch şi programele din cadru financiar multianual şi a insistat pentru includerea experienţei Ucrainei în aceste programe. De asemenea, el a adăugat că Rusia este recunoscută ca o „amenințare colectivă pentru țările noastre”.

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Șeful statului prezintă strategia României de securitate și apărare

Președintele Nicușor Dan a susținut o declarație de presă comună alături de premierul polonez Donald Tusk și președintele lituanian Gitanas Nausėda.

Șeful statului a trimis un mesaj de unitate și solidaritate față de Ucraina.

„Transmitem împreună un mesaj de unitate, transmitem faptul că recunoaştem împreună Rusia ca ameninţare colectivă pentru ţările noastre. Transmitem un mesaj de solidaritate cu Ucraina şi de continuare a sprijinului pentru războiul pe care îl duce apărând în acelaşi timp Europa”, a spus Nicușor Dan, la finalul summitului.

El a subliniat că statele au aceeaşi opinie în ceea ce priveşte relaţia dintre Uniunea Europeană şi NATO, care trebuie să fie complementare pe chestiunea apărării Europei, şi fiecare dintre noi am înţeles necesitatea creşterii cheltuielilor, care să se transforme în echipamente militare.

„Este important ca această unitate să fie de la Nordul la Sudul Flancului Estic, pentru zona Mării Negre, este important pentru România, şi am informat colegii despre progresele pe care le-am făcut în privinţa hub-ului de securitate la Marea Neagră, un proiect al Uniunii Europene”, a mai spus președintele.

Șeful statului a precizat că a fost o ocazie, de asemenea, pentru a trece în revistă, şi cu participarea domnului Comisar şi a Preşedintei Comisiei Europene, unde suntem cu programele de echipare militară, unde ne interesează programul Eastern Flank Watch, dar ne interesează şi programele din cadru financiar multianual.

„Aici am insistat pentru includerea experienţei Ucrainei în aceste programe, pentru a exista un echilibru dintre necesitatea de competitivitate şi necesitatea strategică pe obiectivele pe care le avem în ceea ce priveşte apărarea Flancului Estic”, a adăugat el.

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