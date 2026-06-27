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Nicușor Dan merge în Polonia pentru reuniunea liderilor din Estul Europei. Care sunt principalele teme de pe agenda discuțiilor

Nicușor Dan merge în Polonia pentru reuniunea liderilor din Estul Europei. Care sunt principalele teme de pe agenda discuțiilor
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Președintele Nicușor Dan merge pentru a doua oară în această săptămână în Polonia. Șeful statului va participa la Jurata, la o reuniune găzduită de președintele Karol Nawrocki. La întâlnire vor mai participa președintele Estoniei, Alar Karis, președintele Letoniei, Edgars Rinkevics și președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda.

Întâlnirea este programată la ora 19:30 și este dedicată analizei unor teme importante pentru regiunea estică a Europei, precum întărirea securității europene în fața amenințărilor multiple generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, de instabilitatea din Orientul Mijlociu și de transformările geopolitice actuale.


De asemenea, vor fi dezbătute aspecte legate de viitorul Uniunii Europene, care trebuie să își adapteze eficient politicile pentru a ține pasul cu provocările și evoluțiile globale, susținând competitivitatea, dezvoltarea și securitatea statelor membre, conform Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan va cere unitate în fața amenințărilor de securitate

Președintele României va vorbi în cadrul întâlnirii despre necesitatea asigurării unității europene în fața provocărilor cu care se confruntă continentul și va reafirma angajamentul României față de unitatea aliaților și partenerilor în NATO și UE, ca fundament al securității și prosperității comune.

De asemenea, șeful statului va accentua necesitatea consolidării descurajării și apărării pe Flancul Estic al NATO, atât din punct de vedere militar, cât și al combaterii amenințărilor hibride și cibernetice, precum și prin îmbunătățirea infrastructurii cu uz dual și a securității energetice.

Președintele României a mai fost săptămâna aceasta în Polonia

Nicușor Dan a mai fost joi în Polonia, la Gdansk, pentru o reuniune a Summitului Flancului Estic. Acesta a declarat la finalul summitului că a informat despre progresele în privinţa hub-ului de securitate la Marea Neagră, el afirmând că ne interesează programul Eastern Flank Watch şi programele din cadrul financiar multianual.

De asemenea, el a adăugat că Rusia este recunoscută ca o „amenințare colectivă pentru țările noastre”.

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