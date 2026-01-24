Nicușor Dan, moment de reflecție profundă la un liceu din Focșani. Gesticulații excesive, pauze lungi și priviri fixe

Preşedintele Nicuşor Dan a mers sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la Focșani, unde le-a vorbit elevilor de la Colegiul Național „Unirea”. În cadrul evenimentului, seful statului a manifestat un comportament aparte, caracterizat de gesturi repetitive.

Nicușor Dan pare că și-a creat un obicei din a vorbi prin semne în cadrul evenimentelor oficiale, iar vizita la Colegiul Național „Unirea” din Focșani, unde școala a fost decorată de președinte cu prilejul împlinirii a 160 de ani de existență, nu a fost o excepție.

În cadrul vizitei, Nicușor Dan a participat la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu elevii. Discuțiile au vizat teme legate de parcusul academic al elevilor.

În momentul în care a început să răspundă la întrebări, Nicușor Dan părea să intre într-un dialog interior, însoțit de gesticulații excesive, pauze lungi și priviri fixe.

