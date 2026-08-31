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Nicușor Dan participă la întâlnirea internațională a tinerilor ortodocși. Unde se va desfășura evenimentul

Ruxandra Radulescu
Nicușor Dan participă la întâlnirea internațională a tinerilor ortodocși. Unde se va desfășura evenimentul
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Președintele Nicușor Dan va participa marți la întâlnirea internațională a tinerilor ortodocși (ITO 2026) la Catedrala Națională, eveniment organizat de Patriarhia Română, anunță Administrația Prezidențială.

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO) reprezintă cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor, organizat de Biserica Ortodoxă Română. Întrunirea se va desfășura în perioada 31 august – 3 septembrie 2026, iar tema va fi: „Tinerii, Familia și Viața în Hristos”, notează Basilica.ro.

Nicușor Dan a absentat de la Ziua Marinei Române pentru a merge la o mănăstire

Amintim că, la data de 25 august, președintele României, Nicușor Dan, a absentat de la ceremoniile organizate la Constanța de Ziua Marinei Române. Șeful statului s-a aflat în schimb la Mănăstirea Dejani, din județul Brașov.

Nicușor Dan a ales astfel să petreacă sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului aproape de locurile natale, potrivit imaginilor obținute de România TV. Mănăstirea Dejani se află la aproximativ 14 kilometri de municipiul Făgăraș, orașul în care s-a născut președintele.

Și în 2025 Nicușor Dan a preferat o mănăstire din apropierea Făgărașului

Alegerea făcută în acest an nu este una fără precedent. Și pe 15 august 2025, Nicușor Dan a lipsit de la ceremoniile de Ziua Marinei organizate la Constanța. Atunci, președintele a mers împreună cu familia la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, situată tot în apropierea Făgărașului.

În 2025, Administrația Prezidențială a fost reprezentată la Constanța de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu.

Nicușor Dan explica la acel moment că alegerea Mănăstirii Sâmbăta de Sus avea o semnificație personală pentru el. Șeful statului povestea că mergea în acel loc încă din copilărie, alături de părinți.

Sursa FOTO: Mediafax

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