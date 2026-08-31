Moment amuzant, creat de o angajată a Ambasadei SUA la București, azi, de Ziua Limbii Române

Ambasada Statelor Unite la București a marcat Ziua Limbii Române, sărbătorită azi, la 31 august, printr-un reel amuzant, în care inteligența artificială încearcă să traducă în engleză câteva dintre cuvintele românești considerate dificil de redat printr-un singur termen. Una dintre membrele misiunii diplomatice la București îi cere unui asistent AI să traducă în limba română expresii lungi care descriu trăiri, stări și emoții. Mesajul Ambasadei SUA evidențiază, cu umor, nuanțele unor cuvinte românești, greu de transpus într-o altă limbă.

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Cum traduce AI în română expresii care descriu stări și emoții

În videoclipul Ambasadei SUA, la București, postat pe Facebook, se vede cum una dintre membrele misiunii îi cere unui asistent AI să traducă în limba română expresii care descriu diverse emoții și trăiri. Prima se referă la sentimentul de nostalgie față de un loc plin de iubire și dor. Experimentul a continuat cu o descriere a unei stări de armonie cu lumea, căldură, calm și liniște sufletească. Asistentul oferă din nou un răspuns foarte scurt: „Tihnă”. Membra misiunii este surprinsă de răspunsul AI.

„Așteaptă. Tocmai a rezumat întregul meu paragraf în cinci litere?”, spune aceasta.

În celălalt exemplu se descrie un sentiment de afecțiune pură, blândă și dulce, care face o persoană extrem de importantă pentru inima ta. Răspunsul este un singur cuvânt: „Drag”.

I se cere să traducă termenul înapoi în engleză, cuvânt cu cuvânt, însă asistentul AI refuză.

„Unele frumuseți există doar în limba română”, este replica de final.

Mesajul Ambasadei SUA, transmis cu umor, scoate în evidență faptul că unele cuvinte românești sunt greu de tradus într-o altă limbă.

Răspunsul AI-ului este însă surprinzător de scurt: „Dor”.

„A rezumat întregul meu paragraf în trei litere?”, reacționează, amuzată, vorbitoarea.