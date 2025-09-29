Nicușor Dan, prezent la funeraliile Cardinalului Lucian Mureșan de la Blaj: „Trăim niște momente în care lumea pare că și-a pierdut REPERELE”

UPDATE 14.35 – Președintele Nicușor Dan a adus un elogiu Cardinalului Lucian Mureșan la slujba de înmormântare. „România are nevoie de reconciliere pe multe paliere”, a spus șeful statului.

Discursul integral al președintelui Nicușor Dan:

„Cred că trebuie să folosim orice moment și în special momente omagiale cum este acesta ca să ne spunem nouă înșine și să spunem și altora că lumea nu începe cu noi și că ce suntem noi azi, în ce suntem noi azi, este mult din ce au trăit alții înaintea noastră. Și spunând asta spun că Transilvania n-ar fi azi ce este fără comunitatea și Biserica Greco-Catolică, România n-ar fi azi ce este fără comunitatea și Biserica Greco-Catolică și noi n-am fi azi ce suntem fără comunitatea și Biserica Greco-Catolică.

De aceea, în numele statului român vreau să prezint un omagiu acestei comunități și acestei Biserici pentru ce a fost și un angajament de colaborare pentru ce va fi. România are nevoie de reconciliere pe multe paliere și Cardinalul Mureșan, de care ne despărțim azi trupește, a fost un exemplu despre cum reconcilierea se poate întâmpla. Pentru că vă aduc aminte: la 1 decembrie 1918 un episcop greco-catolic, episcopul Hossu, citea Proclamația și exact într-un gest de cinism inimaginabil, exact 30 de ani mai târziu, la 1 decembrie 1948, printr-un decret al Marii Adunări Naționale, acest cult era trecut în ilegalitate și toate persecuțiile care au urmat până în ’89. Și am avut un om care a reușit, având experiența asta dureroasă, să aducă cu tact lucrurile la normalitate și cred că România are nevoie de mulți astfel de oameni în momentele pe care le trăim acum.

Și mai este, la despărțirea de Cardinalul Mureșan, un lucru important de spus: trăim niște momente în care lumea pare că și-a pierdut reperele, pare că avem așa o relativizare a valorilor și cred că trebuie exact în aceste momente și mai ales pentru cei mai tineri dintre noi să le dăm niște modele. Și Cardinalul Mureșan a fost un model pentru niște valori care sunt cuvântul, credința, omenia, valori pentru care nu s-a clintit chiar cu prețul unor suferințe și chiar cu riscul întregii sale vieți, deci un elogiu din partea mea pentru această personalitate. Dumnezeu să-l odihnească în rândul celor drepți și să așeze moștenirea sa în cartea vieții și istoria Bisericii”, a spus Nicușor Dan.

Știrea inițială

Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, este condus luni pe ultimul drum la Blaj, orașul care i-a fost casă spirituală și loc de slujire vreme de decenii. Slujba de înmormântare a început la ora 12:45. Zeci de oficialități, cler, credincioși au venit să-și ia rămas bun de la cel care a marcat istoria Bisericii Greco-Catolice.

La ceremonie participă și președintele Nicușor Dan, care încă de joi, în ziua în care cardinalul s-a stins la vârsta de 94 de ani, a transmis un mesaj de condoleanțe.

„În Blajul îndoliat, în aceste momente deosebit de triste pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, doresc să transmit condoleanţe tuturor credincioşilor aflaţi sub păstorirea Preafericirii Sale”, a afirmat șeful statului.

Omagii de la București și Blaj

Înaintea funeraliilor, și premierul Ilie Bolojan s-a recules sâmbătă, alături de partenera sa de viață, la catafalcul depus în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Blaj.

„Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea şi pentru viaţa cardinalului Mureşan, Dumnezeu să-l odihnească, în semn de respect pentru Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această Biserică pentru ţara noastră şi din respect pentru comunitatea greco-catolică din România”, a declarat premierul.

De asemenea, Consiliul Local Blaj a decis ca ziua de luni, 29 septembrie, să fie declarată zi de doliu local. Drapelele au fost coborâte în bernă pe instituțiile publice, iar școlile, lăcașele de cult și instituțiile culturale au fost îndemnate să organizeze momente de reculegere și activități comemorative.

