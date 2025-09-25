Nicușor Dan, mesaj de CONDOLEANȚE după moartea Preafericitului Lucian Cardinal Mureșan: „Dumnezeu să-i așeze moștenirea spirituală la loc de cinste”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de condoleanțe la trecerea în neființă a Preafericitului Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș. Cardinalul Mureșan a murit joi, 25 septembrie 2025, la vârsta de 94 de ani.

„Am aflat cu profundă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a Preafericirii Sale Cardinalul Lucian Mureșan. În aceste momente deosebit de triste pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, doresc să transmit condoleanțe tuturor credincioșilor aflați sub păstorirea Preafericirii Sale”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat rolul fundamental al Cardinalului Lucian Mureșan în păstrarea identității spirituale și naționale a românilor, precum și în reconstrucția instituțională a Bisericii după 1989. Președintele a amintit curajul acestuia în vremuri de persecuție și implicarea sa în renașterea spirituală și culturală a comunității greco-catolice, apreciind contribuția cardinalului la afirmarea valorilor creștine și la istoria națională, inclusiv la înfăptuirea Marii Uniri.

„Dumnezeu să-l odihnească pe Preafericitul Părinte Lucian Mureșan și să-i așeze moștenirea spirituală la loc de cinste în conștiința poporului român”, a încheiat președintele României.

Născut la 23 mai 1931 în Ferneziu, astăzi cartier al municipiului Baia Mare, Lucian Mureșan a urmat studiile primare și liceul Gheorghe Șincai, fiind nevoit să-și continue pregătirea în condiții clandestine din cauza suprimării Bisericii Greco-Catolice în 1948. Hirotonit preot în 1964, a păstorit în clandestinitate timp de 35 de ani, fiind apoi consacrat episcop în 1990 și numit Arhiepiscop al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș în 1994. În 2005 a devenit Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice, iar în 2012 a fost ridicat la rangul de cardinal de Papa Benedict al XVI-lea, fiind al treilea cardinal român din istorie, după Iuliu Hossu și Alexandru Todea.

Surse foto: Profimedia

