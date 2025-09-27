Ilie Bolojan, pentru prima oară alături de Ioana, partenera sa de viață, la un eveniment oficial. Slujba funerară a Cardinalului Mureşan

ACTUALITATE Consilierul local AUR Marian Jan Chiriță s-a păbușit cu avionul în curtea unității militare din Dancu, Iași. Pilotul este în stare critică
19:33
Premierul Ilie Bolojan a apărut pentru prima oară alături de partenera sa de viață, Ioana, într-un eveniment oficial. Cei doi au participat la ceremonia de omagiere a Preafericirii Sale Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România, decedat joi.
Șeful Guvernului este între-o relație cu o asistentă medicală de la Spitalul CFR din Oradea, Ioana. Nu sunt căsătoriți, dar sunt într-o relație de trei ani, potrivit CANCAN. Pentru scurt timp, Ilie Bolojan a fost singurul Sef de Stat din România necăsătorit, în perioada interimatului de la Cotroceni.
„Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea şi pentru viaţa Cardinalului Mureşan, Dumnezeu să-l odihnească, în semn de respect pentru Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această Biserică pentru ţara noastră şi din respect pentru comunitatea greco-catolică din România”, a afirmat primul ministru, sâmbătă, la Blaj.