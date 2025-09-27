Ilie Bolojan, pentru prima oară alături de Ioana, partenera sa de viață, la un eveniment oficial. Slujba funerară a Cardinalului Mureşan

Premierul Ilie Bolojan a apărut pentru prima oară alături de partenera sa de viață, Ioana, într-un eveniment oficial. Cei doi au participat la ceremonia de omagiere a Preafericirii Sale Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România, decedat joi.

Șeful Guvernului este între-o relație cu o asistentă medicală de la Spitalul CFR din Oradea, Ioana. Nu sunt căsătoriți, dar sunt într-o relație de trei ani, potrivit CANCAN. Pentru scurt timp, Ilie Bolojan a fost singurul Sef de Stat din România necăsătorit, în perioada interimatului de la Cotroceni.