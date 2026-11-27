Întrebat de jurnaliști despre afirmațiile liderului AUR, Nicușor Dan a subliniat că orice declarație trebuie susținută prin dovezi și că încrederea publică ar trebui acordată celor ale căror afirmații sunt confirmate de fapte.

„Am spus de mai multe ori și încerc să fiu cât de obiectiv pot: în momentul în care faci o afirmație trebuie să o probezi. În momentul în care cineva face la rând afirmații neprobate, persoana respectivă, indiferent de poziția lui în stat, în societate, nu trebuie să fie luată în serios”, a declarat președintele.

Acesta a explicat că își bazează relațiile și schimburile de informații pe credibilitatea interlocutorilor și că nu mai acordă aceeași atenție persoanelor ale căror afirmații nu se confirmă în mod repetat.

„Sunt în contact cu oamenii, obțin informații, opinii de la ei. Față de cineva care îmi spune o dată, de două ori, de trei ori niște bluff-uri care nu se confirmă, nu prea mai am ce să interacționez”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că și societatea ar trebui să adopte aceeași atitudine și să acorde mai multă încredere informațiilor care pot fi verificate.

„Cred că și societatea ar trebui să facă la fel. Trăim într-o lume complexă, în care informația este esențială, trebuie să dăm credit celor care atunci când spun lucruri, se și întâmplă”, a mai declarat șeful statului.

George Simion susține că dosarul său este unul politic

Reacția lui Nicușor Dan vine după ce George Simion a fost audiat joi, 26 noiembrie, la Parchetul General, în dosarul în care este cercetat pentru instigare publică. Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva liderului AUR, în legătură cu un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook în martie 2025.

În înregistrare, Simion a afirmat că persoanele pe care le-a acuzat că au contribuit la respingerea candidaturii lui Călin Georgescu „ar trebui jupuite în piața publică”. Potrivit procurorilor, mesajul reprezintă un îndemn la săvârșirea unor fapte grave, inclusiv agresiuni fizice, tortură sau suprimarea vieții.

La ieșirea de la audieri, liderul AUR a susținut că dosarul are caracter politic și că ar urmări slăbirea partidului pe care îl conduce.

„Opinia mea față de acest dosar politic este că este vizată doborârea partidului AUR, îngenuncherea noastră pentru că am refuzat în mod repetat să facem pace cu sistemul”, a declarat George Simion.