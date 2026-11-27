Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie au modificat prognoza meteo pentru Capitală. Astfel, specialiștii anunță depunerea unui strat de zăpadă, dar și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-60 km/h, care vor viscoli ninsoarea și vor amplifica senzația de frig.

Vineri, vremea va fi predominant închisă și, mai ales seara și noaptea, temporar va ploua (cantități de apă de 2…5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări din a doua parte a nopții (viteze de 50…60 km/h). Temperatura maximă va fi de 6…7 grade, iar cea minimă de 1…2 grade.

Când va ninge în București

Sâmbătă, vremea va fi închisă, vântoasă și se va răci față de intervalul precedent. Temporar, mai ales ziua, vor fi precipitații (cantități de apă de 3…6 l/mp). La început va ploua, dar din orele amiezii, treptat va predomina ninsoarea și se va depune strat de zăpadă, cu grosimi variabile, în medie de 2…4 cm. Vântul va avea intensificări, în general cu viteze de 50…60 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea. Temperatura va scădea continuu, de la 2…3 grade la începutul zilei (temperatura maximă), spre -4…-3 grade la sfârșitul nopții (temperatura minimă).

Duminică, vremea va deveni deosebit de rece pentru finalul lunii noiembrie și se va menține vântoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 50…55 km/h, amplificând senzația de frig. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad.