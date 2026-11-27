Nicușor Dan a precizat, la Bruxelles, că propunerea privind transferul unei părți din veniturile din taxa pe deșeurile electrice și electronice la bugetul UE nu presupune taxe noi sau scumpirea electrocasnicelor. Un mecanism similar este propus pentru accizele la tutun. În privința taxei digitale, președintele a menționat sprijinul european pentru impozitarea companiilor de tehnologie, dar a spus că nu cunoaște toate detaliile.

Nicușor Dan a explicat că propunerea europeană vizează transferul unei părți din veniturile unei taxe deja existente către bugetul UE. Sumele ar urma să înlocuiască o parte din contribuția pe care România o plătește în prezent bugetului comunitar. Declarațiile au fost făcute la Bruxelles.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

„Acum, pe taxa asta de deșeuri, am văzut dezbaterea din spațiul public. Ea este o taxă care există. Adică e deja instituită în România și e una din acele taxe pentru care se propune ca România, în loc să dea bani din bugetul ei pentru bugetul Uniunii, să verse o parte din banii pe care îi colectează către bugetul Uniunii”, a declarat Nicușor Dan.

Magazinele ar trebui să încurajeze reciclarea electrocasnicelor vechi

Nicușor Dan a explicat că magazinele ar trebui să încurajeze reciclarea electrocasnicelor vechi, inclusiv prin reduceri pentru clienții care predau aparatele uzate la cumpărarea unora noi. Președintele a precizat că statul taxează deja vânzătorii de electrocasnice, în condițiile în care rețeaua de reciclare nu funcționează în multe cazuri.

„Deci ar trebui să existe o întreagă rețea de reciclare a acestor produse. În practică, această rețea, în multe cazuri, nu există. Și atunci statul român taxează vânzătorul de produse electrocasnice și asta este o taxă pe care statul o ia de la vânzător”, a precizat șeful statului.

Nicușor Dan: „Adaosul de preț este deja în prețul pe care românii îl plătesc, nu înseamnă o scumpire a acestor produse”

Nicușor Dan susține că taxa plătită de comercianți este deja inclusă în prețul electrocasnicelor. Prin urmare, transferarea unei părți din aceste venituri către bugetul UE nu ar trebui să ducă la noi scumpiri pentru cumpărători.

„Pe de altă parte, evident că vânzătorul pune asta în prețul cu care vinde produsul către client. Deci e ceva ce există. Nu e fericit că nu reușim să reciclăm, dar adaosul de preț este deja în prețul pe care românii îl plătesc, nu înseamnă o scumpire a acestor produse”, a afirmat Nicușor Dan.

Ce spune despre taxa pe tutun

Un mecanism similar este propus și pentru accizele la tutun. O parte din veniturile pe care statul român le încasează deja din aceste taxe ar urma să fie transferată la bugetul Uniunii Europene.

„E vorba ca din acciza pe tutun pe care statul român o colectează deja, o parte din acești bani să se ducă către bugetul Uniunii”, a mai spus președintele.

Pe de altă parte, Nicușor Dan a spus că nu cunoaște toate detaliile discuțiilor privind taxa digitală. El a menționat un acord încheiat în urmă cu 6 ani la nivelul OCDE. Președintele a precizat că statele europene susțin taxarea companiilor de tehnologie pentru finanțarea bugetului UE. Însă, fără contribuții suplimentare din partea statelor membre.

Sursă foto: Mediafax Foto